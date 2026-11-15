La carreta del parque Independencia

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 68 años, en noviembre de 1958, se verificó la pérdida de la histórica carreta que supiera estar como atractivo en el parque Independencia.

La ausencia del vehículo se verificó en ocasión del día de la tradición, cuando se la quiso fotografiar como recordatorio de esa fecha. Sin embargo, llegado al parque Independencia, donde desde hacía años era parte del paisaje, se verificó se desaparición. “Ha sido quemada”, comentó un vecino.

La carreta era un testimonio de la época fundacional, utilizada para el transporte de mercaderías para los soldados que vigilaban la frintera a fin de evitar depredaciones por parte de los indios. Después de la conquista del desierto se internó en la pampa y desde distintas estancias transportó cueros y lanas hasta la ciudad.

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Fue parte del celebrado desfile del 10 de noviembre de 1940, cuando por iniciativa de María José Pérez Bustos, presidente del Tiro Federal, cruzó las calles tirada por una yunta de bueyes.

Cuando en 1942, el intendente Jorge Aguilar hizo construir un rincón criollo en el parque de Mayo, con un rancho de adobe y paja y un aljibe, hizo trasladar la carreta, que dejó entonces el parque Independencia. Cuando la nueva la propuesta cayó pronto en desgracia, descuidada y vandalizada, regresó a su emplazamiento original.

Como parte del rincón criollo en el parque de Mayo

Entre escondida e ignorada, comenzó a perder sus partes. La gente que concurría al paseo usaba sus maderas para encender fuego. Otras partes se robaron y finalmente un incendio consumió lo poco que quedaba.

“Se ha perdido el amor a las cosas que nos hacen recordar a los hombres que contribuyeron a que Bahía Blanca sea la ciudad dinámica, con anhelos de grandeza, que la señalen y distingan los viajeros”, se dijo con certeza. Algo que se verifica con demasiada frecuencia.