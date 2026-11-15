Un conductor de Uber golpeó a un hombre de 71 años tras una confusión por un viaje

Un conductor de Uber de 40 años fue aprehendido este domingo por la mañana, acusado de agredir a un hombre de 71 años luego de una discusión por un viaje solicitado mediante la aplicación.

El episodio ocurrió alrededor de las 6.30, en la intersección de Fuerte Argentino y Sarmiento. Según las primeras averiguaciones, el chofer llegó al lugar para realizar un traslado, pero el hombre le indicó que habían solicitado otro vehículo y que no necesitaban sus servicios.

De acuerdo con la información policial, tras retirarse inicialmente, el conductor habría dado la vuelta a la manzana y regresado al lugar. Allí habría atacado por detrás al hombre, quien cayó y golpeó su rostro contra el suelo.

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Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió una herida en la zona ocular y un traumatismo de cráneo. Fue asistida por personal médico y trasladada al Hospital Español.

Personal del Comando de Patrullas aprehendió al acusado, identificado como Gerardo Gastón Hernández, de 40 años. Interviene la UFIJ N.º 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca y las actuaciones quedaron a cargo del Destacamento Palihue.