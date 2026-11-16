José Luis Ibaldi: el historiador que transforma las vivencias del cooperativismo en memoria viva

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

Una anécdota. Una vivencia. Y un punto de partida que, al final, se convirtió en referencia para toda su vida.

“La aprendí de mi papá, que era ferroviario en Saavedra. Cuando viajaba junto a otros operarios se instalaban en comunas. La comuna era el punto común adonde llegaban. Ahí tenían una cama, un kilo de fideo, un kilo de carne, azúcar y yerba pero, antes de irse, tenían que reponer todo lo que habían gastado. Esa fue la primera enseñanza que aprendí del cooperativismo”.

Al evocar la infancia y las primeras lecciones de vida, el periodista e historiador José Luis Ibaldi aludió a aquella semilla sembrada que moldeó su devenir y que, ahora, continúa con la presentación del último libro. Se trata de El trigo como destino, sobre los 50 años del Criadero de Cereales de la Asociación de Cooperativas Argentinas.

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Para Ibaldi, quien actualmente es asesor de relaciones públicas en ACA, la filosofía cooperativa no se aprende únicamente en los libros de economía, sino en las vivencias cotidianas transmitidas de generación en generación.

Esa impronta de responsabilidad compartida se profundizó durante su juventud a través de la participación en el movimiento scout de Bahía Blanca, donde integró el grupo Coronel Ramón Estomba, una entidad que, en 2028, llegará al centenario. Esta vivencia, incluso, se convirtió en la llave de entrada a ACA en el año 1979.

Según recuerda el propio Ibaldi, tras rendir los exámenes técnicos exigidos de la época —como mecanografía y manejo de télex—, fue entrevistado por el recordado periodista Néstor Ángel Barbieri.

Según pasan los años: imagen institucional de octubre de 1997.

“Cuando me hace la entrevista pregunta: '¿Qué hacés en la vida particular?'. Y le digo: 'Soy dirigente scout'. 'Ah, si sos dirigente scout ya estás adentro, porque conocés algo que a todos tenemos que enseñarles: el servicio. Y acá estás al servicio de las cooperativas porque ellas son las dueñas de ACA’, me dice”, rememora —no sin emoción.

A lo largo de los 46 años en la institución, el periodista ha sido el encargado de plasmar en tinta y papel el recorrido institucional de numerosas cooperativas del sudoeste bonaerense y de las provincias de La Pampa y Río Negro, particularmente, pero también del resto del país.

Su labor historiográfica alcanzó un hito fundamental cuando asumió el compromiso de redactar la historia del centenario de ACA, continuando la labor iniciada por Efraín Urbano Bischoff, quien fue distinguido con el Premio Konex en 1994. Mientras este célebre historiador cordobés documentó los orígenes de la entidad hasta la década del 90, Ibaldi tuvo la responsabilidad de reconstruir los 30 años posteriores: desde los noventa hasta 2022.

“Es una satisfacción que quienes me han encargado los libros en este tiempo hayan confiado en alguien de trayectoria, ya que es valioso contarles a las nuevas generaciones cómo esto ha perdurado en el tiempo. Hoy, ACA está conformada por un grupo de gente, en su mayoría, de entre 25 y 45 años, y por eso deben saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos”, asegura.

Una de las tantas visitas al criadero de cereales, con la cobertura de Ibaldi (izq.).

Al reflexionar sobre el impacto profundo que procura dejar a través de sus obras impresas, destaca el valor de rescatar el esfuerzo de los pioneros rurales: “Acá hay un enorme esfuerzo de miles de productores que, sin tener nada y siendo muchos de ellos analfabetos, construyeron y fundaron empresas cooperativas que, hoy, son ejemplos en el país”.

Ibaldi sostiene que el cooperativismo trasciende la definición de un esquema de negocios o de un modelo económico, ya que constituye una auténtica filosofía de existencia y una herramienta de superación social basada en la solidaridad.

Al resumir la visión del movimiento y del trabajo conjuntos, el comunicador e historiador sintetiza su pensamiento con convicción: “Para mí el cooperativismo es la vida misma, porque los seres humanos no nacimos para ser individualistas. El individualismo no te lleva a nada. Acá solamente hay que pensar en el otro, saber que el otro te ayuda a construir tu propia vida y que vos, a su vez, lo ayudás a construir la suya”.

Un establecimiento pionero

Su más reciente publicación, titulada El trigo como destino, conmemora los 50 años de historia del Criadero de Cereales de ACA, un establecimiento pionero que se fundó en la década de 1970 sobre un predio de 302 hectáreas, a 51 kilómetros de Bahía Blanca por la ruta provincial 51.

A diferencia de otros textos institucionales, la publicación posee un matiz profundamente afectivo y personal, escrito prácticamente en primera persona a partir de los recuerdos y de las entrevistas que Ibaldi guardó a lo largo de casi medio siglo.

Los reconocidos ingenieros agrónomos Rubén Miranda y Hans Olsen.

“Este libro significa volver a recrear la historia de un criadero que prácticamente vi crecer. Fue una enorme satisfacción transcribir todas estas vivencias, las notas que había realizado con los ingenieros agrónomos Rubén Miranda y con Hans Olsen y algunas otras junto con Néstor Ángel Barbieri, así como traducirlas y hacerlas revivir”, señala.

En la obra se entrelazan los testimonios de históricos referentes de la investigación y la producción de granos —como los ingenieros Armando Junquera y Guillermo Ugliase— con la visión de los profesionales que hoy lideran el recambio generacional, entre ellos los ingenieros Facundo Rosetti, Mariano Beker y Leandro Ortis, quien es el director del criadero, así como con Marco Prenna, quien actualmente es el subgerente general de ACA.

Tal como resalta Ibaldi en su reconstrucción histórica, aquel criadero inicial no solo transformó la investigación triguera en el país, sino que constituyó la piedra fundamental sobre la cual ACA estructuró, posteriormente, la Dirección de Insumos Agropecuarios y Ganadería, expandiendo su modelo hacia la producción de semillas híbridas (en Pergamino) y la articulación en agroquímicos.

Una voz desde Bahía Blanca hacia la región

Además de la faceta como escritor e historiador, la trayectoria de José Luis Ibaldi está indisolublemente ligada a la radiodifusión. Su pasión por el medio nació durante la infancia en la localidad de Saavedra, a 114 kilómetros de Bahía Blanca, fascinado por la magia de los radioteatros que escuchaba en el hogar familiar.

Desde 1992, tras recibir la posta de manos de Néstor Ángel Barbieri, Ibaldi conduce de manera ininterrumpida el histórico programa Acaecer Radial, una emisión que suma más de 51 años al aire por LU2 Radio Bahía Blanca.

En una presentación para la Cooperativa Obrera.

Asimismo, mantiene una participación dominical en el programa Mañanas de Campo, con su colega (y Méd. Vet.) Carlos Bodanza, comunicando la actualidad del sector agrario y del accionar cooperativo.

Afincado en Bahía Blanca y profundamente ligado al sudoeste bonaerense, Ibaldi vuelca su vocación en la acción comunitaria. En la actualidad es socio y consejero de la Cooperativa Obrera, manteniendo un contacto fluido con productores y representantes de cooperativas de toda la región.

Ibaldi tiene cuatro hijos: Mariano, Guadalupe, Andrés y Santiago María, quien es sacerdote barnadita y actualmente reside en Chile.