El STMBB reclama que se concrete el reconocimiento para Defensa Civil

El reconocimiento laboral y salarial para los trabajadores de Defensa Civil volvió a quedar en el centro de la discusión política en Bahía Blanca.

Luego del malestar generado la semana pasada por la ausencia de concejales en una reunión convocada para analizar el tema, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca (STMBB), Miguel Agüero, aseguró que la demora en avanzar con la iniciativa no responde a una cuestión económica, sino a diferencias políticas.

El dirigente sostuvo que el Departamento Ejecutivo ya aprobó el incremento y cuenta con la partida presupuestaria necesaria para implementarlo, por lo que consideró que no existen razones financieras que justifiquen la postergación de una medida que alcanza a 21 trabajadores de la Guardia Activa de Defensa Civil.

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"Entiendo que puede existir un contexto político, no un contexto económico. No es un problema económico. De hecho, el Departamento Ejecutivo ya lo aprobó y ya tiene la partida presupuestaria para otorgar este incremento, que en realidad es un reconocimiento a quienes desarrollan tareas sumamente importantes", afirmó.

Según detalló, los aumentos de bolsillo oscilarán entre los 270.000 pesos para las categorías más bajas y un promedio de 600.000 pesos para los trabajadores de categoría 1.

La implementación será escalonada y, explicó, el nuevo esquema reemplazará otros conceptos que actualmente perciben los empleados, como las horas extras, la bonificación y la nocturnidad.

"Por eso es tan chiquita la diferencia entre lo que ganan ahora y lo que pasarían a ganar", señaló.

La discusión tiene antecedentes que se remontan a la gestión del exintendente Héctor Gay. En aquel momento, una ordenanza reconoció a Defensa Civil como un servicio de emergencia, aunque uno de sus artículos quedó sin reglamentar.

Se trataba del artículo 2, que establecía que el Departamento Ejecutivo debía identificar los vehículos del área como unidades de emergencia y disponer los requisitos correspondientes para sus conductores.

Agüero recordó que, durante su etapa como concejal, intervino para completar ese primer proceso administrativo, de manera que quedara habilitado el camino para establecer una bonificación por guardia activa.

La medida iba a implementarse el 8 de mayo de 2025, pero la catástrofe climática que sufrió Bahía Blanca obligó a postergarla. En ese contexto, el Ejecutivo planteó que había otras prioridades presupuestarias y tanto el sindicato como los propios trabajadores aceptaron esperar.

"Los primeros que lo entendieron fueron los trabajadores que estaban justamente trabajando en la catástrofe", recordó.

Con posterioridad, el reconocimiento fue incorporado como uno de los puntos de la última negociación paritaria. Agüero indicó que el acuerdo tuvo el acompañamiento de los concejales Fabián Ungaro y Álvaro Díaz, por lo que el paso pendiente era llevarlo al recinto del Concejo Deliberante para su aprobación.

Sin embargo, la iniciativa encontró dificultades cuando llegó el momento de avanzar en el ámbito legislativo.

Una reunión sin interlocutores

La semana pasada, Agüero había cuestionado públicamente a los integrantes del Concejo Deliberante por no presentarse a una reunión a la que habían sido convocados representantes del sindicato y trabajadores de Defensa Civil para explicar los alcances de la propuesta.

El encuentro tenía como objetivo brindar precisiones sobre los montos, los ingresos actuales, el impacto presupuestario y la modalidad escalonada de aplicación del beneficio.

El dirigente concurrió acompañado por Martín Baratcabal y Leonel Torrero, ambos trabajadores del área, pero no encontraron interlocutores. La situación generó un profundo malestar entre los empleados, que interpretaron la ausencia como una falta de consideración hacia la tarea que desempeñan.

"Cuando yo llego, junto con Martín Baratcabal y Leonel Torrero, que son dos trabajadores de Defensa Civil, no había nadie más que los ediles de Frente Patria. A esa falta de diálogo, porque después se puede acompañar o no esta cuestión, se suma el desplante que sienten estos 21 trabajadores", expresó ahora Agüero.

También manifestó su sorpresa porque algunos de los concejales que habían acompañado los primeros pasos de la ordenanza original hoy no estarían de acuerdo con avanzar en el reconocimiento.

"No bajó nadie, ni un secretario, a decir los motivos de la ausencia. Y yo lo siento como una falta de reconocimiento a esa labor que hacen los miembros de Defensa Civil", agregó.

"Lo que más dolió fue lo mal que se sintieron los trabajadores de Defensa Civil, porque se sintieron como que no fueron ni siquiera tenidos en cuenta".

Una nueva instancia de diálogo

De todos modos, el escenario tuvo un cambio en las últimas horas. Agüero confirmó que se abrió un canal de comunicación con distintos integrantes del cuerpo deliberativo, incluida su presidenta, a quien le informó que no se tratará el proyecto en la próxima sesión.

En cambio, se organizará una nueva reunión para que el sindicato pueda explicar nuevamente los alcances del beneficio y responder las inquietudes de los concejales. Recién después de esa instancia, sostuvo, los ediles estarán en condiciones de definir si acompañan o no la iniciativa.

"En los últimos días se ha abierto un canal de diálogo, porque varios concejales se han comunicado conmigo, hasta la propia presidenta. Y acordamos que no se trate este tema en la próxima sesión, sino que vuelva a organizarse una reunión, para que podamos explicar de qué se trata todo esto. Y recién después que ellos decidan si acompañan o no. Pero primero que se informen y saquen sus conclusiones", explicó.

Para el titular del STMBB, la discusión excede ampliamente el aspecto remunerativo. Consideró que la aprobación legislativa permitiría cerrar un proceso iniciado durante la gestión anterior y otorgarle al personal de Defensa Civil un reconocimiento institucional acorde con las responsabilidades que asume.

"Esto es cerrar un capítulo, que en definitiva es el reconocimiento que se merece Defensa Civil. Porque el intendente lo puede hacer por decreto, para que la gente lo entienda, pero se decidió cerrar el círculo en el mismo lugar donde todo comenzó, que es con una decisión legislativa", sostuvo.

En ese sentido, recordó que recientemente unos 30 trabajadores que se desempeñaban como mucamos y tareas generales pasaron a cumplir funciones bajo el régimen de guardia mediante un decreto del Ejecutivo. Según explicó, se trata de un esquema similar al que se pretende establecer para Defensa Civil, aunque en este caso el sindicato busca que el reconocimiento se concrete mediante una ordenanza.

"No podés ser héroe para algunas cosas y no serlo para otras"

Agüero insistió en que los trabajadores no están reclamando solamente una mejora en sus ingresos, sino que esperan que se formalice el reconocimiento a una tarea que quedó especialmente expuesta durante las emergencias que atravesó Bahía Blanca.

"El trabajador de Defensa Civil quiere el reconocimiento. Lo reconoce la Provincia de Buenos Aires, lo reconoce la ciudadanía, menos algunos actores", cuestionó.

Además, anticipó que los integrantes del área concurrirán al Concejo Deliberante el día en que se realice la sesión en la que finalmente se trate el proyecto, en señal de respaldo a la iniciativa.

"El día de la sesión van a ir todos los miembros de Defensa Civil, porque ellos lo están pidiendo. Cuando se hizo la primera vez, estaban todos. Es un reconocimiento a su labor. O sea, no podés ser héroe para algunas cosas y no serlo para otras", manifestó.

Pese a las diferencias que se hicieron visibles durante la última semana, el dirigente se mostró confiado en que la iniciativa terminará aprobándose y descartó que las disputas políticas deban interferir en una decisión que, a su entender, cuenta con fundamentos suficientes.

"Yo no tengo duda, y lo dije públicamente, que esta ordenanza se va a terminar aprobando. Me parece que no tenemos que mezclar la política en estas cuestiones. Por eso soy un convencido de que va a salir y va a salir por unanimidad", concluyó.