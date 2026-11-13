Concesionarán las rutas nacionales 22, 33 y 35, tres circuitos claves en nuestra región

Uno de los tantos tramos dañados de la ruta 33. (Fotos: Emmanuel Briane - La Nueva.)

El gobierno nacional confirmó hoy que se avanzará en la concesión de diversas rutas nacionales, entre ellas tres de nuestra región y que son trazas fundamentales para Bahía Blanca y zona.

Se trata de la 33, que conduce al norte y tiene fuerte impacto en la actividad agropecuaria; de la 35 que conecta con La Pampa y va en dirección a Córdoba; y la 22 que conduce al sur, pasando por Río Negro y que tiene como destino la provincia de Neuquén, sede de Vaca Muerta.

En el plazo de un año debe llamarse a licitación pública nacional e internacional en busca de empresas que realicen mejoras y ampliaciones de esas carreteras, mediante concesiones que a su vez les permitan cobrar peaje una vez realizadas las obras.

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La información fue publicada en el Boletín Oficial, mediante el decreto 1358, y celebrada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Otras rutas alcanzadas por esta medida de la Casa Rosada corresponden a distintos tramos de la Ruta 3 (que se extiende por las provincias de Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz), Ruta 9 (Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy), Ruta 11 (Santa Fe, Chaco y Formosa), Ruta 12 (Entre Ríos), Ruta 14 (Corrientes y Misiones), Ruta 16 (Santiago del Estero, Chaco y Salta), Ruta 25 y Ruta 26 (Chubut), Ruta 34 (Jujuy y Salta), Ruta 38 (Córdoba y La Rioja), Ruta 50 (Salta), Ruta 60 (Córdoba), Rutas 81 y 86 (Formosa), Ruta 89 (Chaco y Santiago del Estero), Rutas 120, 121 y 122 (Corrientes), Rutas 151 y 152 (La Pampa), Ruta 158 (Córdoba), Ruta 228 (Buenos Aires), Ruta 237 (Neuquén) y Ruta A0017 (Buenos Aires).

El año pasado el gobierno concesionó un paquete de rutas que incluye la 3 entre Cañuelas y Bahía Blanca. En este caso la firma a cargo es Corresur y ya se encuentra trabajando en la reparación de los tramos más dañados.

El contrato prevé la habilitación a cobrar peaje a la altura de Tres Arroyos y Coronel Dorrego, pero antes debe optimizar el camino convirtiéndolo en ruta segura, es decir, con banquina extendida. No está previsto que el cobro de peaje comience esta temporada de verano.

Respecto de las rutas 22, 33 y 35, aún no se especificó qué tipo de obras se realizarán. Pueden ser rutas seguras, autovías u otras opciones.

Debido a los tiempos de los procesos licitatorios, los primeros trabajos recién empezarían a fines del año próximo o comienzos del siguiente.