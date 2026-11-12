El incendio de un edificio cargado de historia

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

El incendio que afectó la planta alta del edificio de Chiclana 47 signifique quizá el final para uno de los más antiguos del centro, grabada como tenía el año de su construcción, 1910, en el frente.

“Vago constructor” es la firma que puede verse en la fachada del edificio. El estilo de la vivienda es ecléctico. Sus molduras curvas en la parte superior son propias de la estética barroca y se suman a algunas volutas propias del jónico griego y hojas de acanto del orden corintio.

El aporte distintivo del frente es una ornamentación con flores, ramas y hojas, que dan cuenta del estilo art nouveau, un diseño de vanguardia de principios del siglo XX, florido y de líneas curvas. Qué en 1910 hubiese una propuesta de ese estilo en nuestra ciudad no deja de ser algo maravilloso y digno de destacar. El uso del hierro en balcones, como parte del diseño.

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La fachada, días antes del incendio

Detalles art nouveau

La lectura que puede hacerse mirando su frente es que originalmente disponía de un local en planta baja y dos puertas que permnitían acceder a dos departamentos mellizos en la planta alta.

La casona no está inventariada como bien patrimonial, aunque bien ganado tiene su lugar. Por varios motivos. El artístico, mencionado en el párrafo anterior, y sus usos.

Un banco, el café, la veredita

Entre 1910 y 1919 funcionó en el lugar la sucursal local del banco de la Provincia de Buenos Aires.

Bancos Francés y Provincia

Pero sin dudas lo que ha quedado en la memoria colectiva es haber cobijado al mítico Café Nº 1, donde generaciones de bahienses concurrían a tomar su café alrededor de la particular barra ovalada con tapa de mármol, donde resonaba el golpeteo de las tazas y las cucharitas.

El destino como café al paso comenzó en 1941, con el nombre de Sorocabana, “expendedor de café brasileño”. Fue luego el Bandeirantes y finalmente el Nº 1, que cerró su historia en 1997.

Café Bandeirantes

Junto al vecino bar Londres, el lugar congregaba cada mañana en su vereda –llamada “la veredita del sol”—a decenas de bahienses que conversaban animadamente sobre hechos de la ciudad, los últimos sucesos políticos, de básquet y los infaltables chismes. Era un lugar de encuentro social, de medir el pulso de la ciudad, que habla de otros tiempos y de otras costumbres.

El Nº 1 y la veredita del sol, 1966

Luego del cierre del café se abrió una incógnita sobre el futuro del edificio. Primero se le colocó un cerco preventivo debido a su mal estado y luego comenzó una obra de puesta en valor que le devolvió al frente su esplendor.

Hoy la planta baja está ocupada por un bazar, que ha colocado una cartelería poco adecuada desde lo estético y que ha cerrado el balcón para evitar la presencia de palomas.

Hasta ayer todo el sector estaba vallado, con la presencia de personal de la guardia urbana. Se aguardan mientras tanto los resultados de una pericia que indique el riesgo que significa o no el estado en que quedó el inmueble. A partir de ese estudio, quedará sellada su suerte.