Dos cortes de calles modificarán la circulación en Bahía Blanca: dónde y cuándo serán

La circulación vehicular se verá afectada en dos sectores de Bahía a partir de este jueves, debido a trabajos de reparación y a la realización de un acto educativo.

El primero de los cortes comenzará mañana y se extenderá durante aproximadamente 20 días. La interrupción será en la bocacalle de Don Bosco y Rondeau, donde se llevarán adelante tareas de reparación de losas en el marco del plan de bacheo.

En tanto, el viernes habrá otro corte, aunque de carácter temporal. Será entre las 15.30 y las 17, en Pilcaniyén, entre Newton y Sócrates, debido a la realización de un acto educativo.

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Se recomienda a los conductores circular con precaución y tener en cuenta las interrupciones al momento de planificar sus recorridos.