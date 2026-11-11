Allanaron dos viviendas por un robo con armas y encontraron cocaína y marihuana

Personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Séptima realizó dos allanamientos en Bahía en el marco de una investigación por un robo calificado con arma de fuego. Durante los procedimientos, además de secuestrar un revólver, encontraron cocaína, marihuana y una balanza de precisión.

Como resultado de los operativos fueron demoradas un adolescente de 17 años, señalado como uno de los presuntos participantes del asalto; Martina Luján Silva, de 22 años, y Benicio Schwaner, de 19. Estos dos últimos quedaron vinculados a actuaciones por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

La causa se inició a partir de la denuncia de un hombre que manifestó que, mientras se encontraba junto a un grupo de amigos en la vía pública, fueron interceptados por varios sujetos armados, entre ellos un menor de edad. Los asaltantes les sustrajeron una bicicleta marca Topmega, rodado 29, de color amarillo flúor.

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La Justicia autorizó dos órdenes de allanamiento en domicilios ubicados en Los Aromos al 2800 y los operativos contaron con la colaboración del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y del Comando de Patrullas.

En el primer inmueble, se secuestró un revólver calibre 32 y demoraron al adolescente de 17 años para su notificación. Además, en una de las habitaciones encontraron 10 gramos de cocaína y una balanza de precisión, por lo que también fue demorada Silva.

En el segundo domicilio no encontraron elementos relacionados con el robo, aunque incautaron un envoltorio con 7,2 gramos de marihuana. Por este hallazgo fue demorado Schwaner.

Intervienen la UFIJ N° 19, la UFIJ del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 y el Juzgado de Garantías del Joven N° 1, todos del DJBB.