Reclamo de Agüero al Concejo por Defensa Civil: "Los trabajadores se sintieron despojados"

El titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, Miguel Agüero, cuestionó la falta de participación de concejales de distintos bloques en una reunión convocada en el Concejo Deliberante para abordar un proyecto de bonificación destinado a los trabajadores de Defensa Civil.

"Fuimos a una reunión con dos trabajadores de Defensa Civil a explicar de qué se trataba el proyecto, pero no bajó nadie", contó Agüero en diálogo con Allica y Prieta, por LU2 y La Nueva Play. Según explicó, únicamente estuvieron presentes representantes de Fuerza Patria, mientras que los demás espacios políticos no enviaron concejales.

El dirigente señaló que esperaron alrededor de 30 minutos y luego se retiraron. Si bien consideró que pudo tratarse de un problema de organización, comunicación o cuestiones de agenda, remarcó que la situación generó malestar entre los propios trabajadores.

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"Para mí hubo falta de organización. No comprendo algunas actitudes, pero los que más se sintieron despojados fueron los propios trabajadores", expresó.

La situación también había sido expuesta por Agüero a través de sus redes sociales. Allí adelantó que los trabajadores municipales acompañarán la próxima sesión del Concejo para que el debate se desarrolle frente a quienes conocen de primera mano la realidad del sector.

El reclamo está relacionado con un punto de la negociación paritaria que ya fue tratado y aprobado, y que busca completar un proceso iniciado hace casi una década.

Agüero recordó que los antecedentes se remontan a 2017, durante la gestión del entonces intendente Héctor Gay, cuando Defensa Civil fue declarado servicio de emergencias.

En cuanto al impacto económico de la iniciativa, explicó que la bonificación representaría una diferencia de aproximadamente $270.000 para las categorías más bajas y un promedio de $600.000 para las más altas.

Como ejemplo, compartió que un trabajador de categoría 06 recibe, por 48 horas de rabajo, un básico de $1.136.540,55. Y planteó: "¿No vale la pena reclamar $270 mil más?". El posteo está acompañado de un video del incendio producido ayer en la primera cuadra de calle Chiclana.

De todos modos, el sindicalista aclaró que el objetivo excede lo estrictamente salarial. "No estamos hablando de una cuestión económica. No es un decreto, es terminar un proceso de diez años que al empleado de Defensa Civil lo posiciona en un reconocimiento ante la ciudadanía", sostuvo.

Luego del episodio, Agüero aseguró que comenzó a dialogar con varios presidentes de bloque y también mantuvo una conversación con la titular del Concejo Deliberante, Gisela Caputo.

"A la presidenta le dije que el paritario, mínimamete, le tiene que decir qué se trató. Creo que ahí, el canal de comunicación se cortó", sostuvo.

Actualmente, la iniciativa atraviesa una instancia de consultas y preguntas de los concejales. Por ese motivo, el dirigente propuso que no sea tratada en la sesión del viernes, al considerar que sería apresurado avanzar con la votación.

"Me parece que es apurar las cosas", explicó. De todas maneras, manifestó su confianza en que el proyecto terminará siendo aprobado: "No me cabe duda que esto va a salir por unanimidad".

Mirá la entrevista completa a continuación: