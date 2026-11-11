Escapó de un retén policial y lo detuvieron en una moto robada

El personal de la Policía Local detuvo en la madrugada de este miércoles a un hombre que escapó de un operativo de control conduciendo una moto que tenía pedido de secuestro.

Este fue identificado como Franco Talquenca Araujo, de 22 años de edad quien fue aprehendido a unas cuadras del retén en Esmeralda al 300 conduciendo una Honda Wave con pedido de secuestro por un robo producido el pasado 7 de junio.

Ante esta situación, fue trasladado junto al vehículo a la Comisaría Primera, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes por desobediencia a la autoridad y encubrimiento.