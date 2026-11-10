Por el incendio del bazar, quedó inhabilitada la parada de colectivos en la primera cuadra de Chiclana

El Municipio de Bahía Blanca informò esta noche que, debido al incendio registrado durante esta tarde en un bazar, la parada de colectivos ubicada en calle Chiclana al 100 quedó temporalmente inhabilitada para el ascenso y descenso de pasajeros.

Como recomendaciones para los usuarios, se solicita utilizar la parada inmediata anterior o posterior a la cuadra afectada hasta tanto se restablezca la operatividad habitual del sector.

Asimismo se pide a automovilistas y peatones transitar por la zona con suma precaución y respetar estrictamente las indicaciones del personal desplegado en el lugar.

Desde la comuna indicaron que se informará por los canales oficiales cuando la parada quede nuevamente habilitada.