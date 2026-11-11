Detuvieron a dos hombres por robar un freezer y una carretilla

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo el martes por la noche a dos hombres que habían robado un domicilio en Facundo Quiroga al 400 del barrio Mi Casita. Allí sustrajeron un freezer y una carretilla.

Estos fueron identificados como González Leandro Daniel (35) y Durán Julián Héctor (28), imputados por el delito de robo, luego de sustraer diversos elementos de una propiedad particular.

Un llamado al 911 alertó de movimientos sospechosos en dicho domicilio, por lo que inmediatamente el personal policial arribó al lugar donde observaron que los dos aprehendidos habían forzado un tejido perimetral de una propiedad donde sustrajeron un freezer de aproximadamente 240 litros, marca Philips Whirlpool, y una carretilla metálica.

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Como resultado de la intervención, ambos hombres fueron interceptados y aprehendidos en calle Zapiola al 3100, quedando vinculados al hecho denunciado.

Los aprehendidos fueron puestos a disposición de la UFIJ N.° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, mientras que las actuaciones correspondientes fueron labradas por la Comisaría Séptima.