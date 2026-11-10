Se va armando: los jugadores de la Selección empezaron a llegar al predio para los amistosos

Enzo Fernández llegó al predio de Ezeiza para sumarse a la Selección. Foto: AFA

Los jugadores de la Selección Argentina comenzaron a llegar entre anoche y esta mañana al predio Lionel Andrés Messi de Ezeize.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para los primeros amistosos tras la despedida definitiva del rosarino.

El primer encuentro de la albiceleste será el viernes ante Uruguay, en La Bombonera, desde las 20.

Luego, el martes 17, se enfrentará ante Costa Rica en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, con horario confirmar.

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Los primeros convocados en llegar arribaron anoche al predio y fueron recibidos por el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Mientras que esta mañana llegó otro grupo para sumarse a los trabajos que comenzaron esta mañana de manera formal y a puertas cerradas.

*Los elegidos

Para esta doble fecha de amistosos Lionel Scaloni convocó a los siguientes jugadores:

-Emiliano Martínez (Chelsea)

-Gerónimo Rulli (Manchester City)

-Juan Musso (Atlético de Madrid)

-Santiago Beltrán (River Plate)

-Gonzalo Montiel (River Plate)

-Agustín Giay (Palmeiras)

-Aaron Anselmino (Chelsea)

-Mariano Troilo (Parma)

-Leonardo Balerdi (Roma)

-Lisandro Martínez (Manchester United)

-Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

-Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

-Román Vega (Zenit)

-Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

-Máximo Perrone (Como 1907)

-Exequiel Palacios (Ipswich Town)

-Valentín Barco (Chelsea)

-Alexis Mac Allister (Liverpool)

-Enzo Fernández (Manchester City)

-Nicolás Paz (Como 1907)

-Matías Soulé (Roma)

-Franco Mastantuono (Fiorentina)

-Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

-Gianluca Prestianni (Benfica)

-Thiago Almada (River Plate)

-José Manuel López (Palmeiras)

-Santiago Castro (Roma)

-Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

*El cronograma

Martes 10 de noviembre

10.00 – Entrenamiento (cerrado)

Miércoles 11 de noviembre

17.00 - Entrenamiento (15 minutos finales abiertos a los medios)

Jueves 12 de noviembre

17.00 – Entrenamiento (cerrado)

Conferencia Lionel Scaloni (horario a confirmar)