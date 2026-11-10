Liga del Sur: el choque entre La Armonía y Sporting irá el domingo, en cancha de Liniers
Se medirán a las 16. El perdedor jugará en la B la temporada 2027. En tanto, ya están diagramados los playoffs del Clausura en las dos categorías.
El choque entre La Armonía y Sporting, que marcará el destino de uno de estos dos elencos hacia el Promocional 2027, se jugará el domingo en cancha de Liniers.
El cotejo desempate irá a las 16 en el estadio Doctor Alejandro Pérez. Y en caso de empate en los 90 minutos, se ejecutarán penales.
Quien evite el descenso, deberá jugar la Promoción.
El resto
En tanto, por los playoffs de la máxima división, los dos cotejos se jugarán en días distintos.
El sábado, a las 15, Huracán --que se quedó con la ventaja deportiva-- recibirá a Libertad en el Bruno Lentini.
Y el domingo, a las 16, San Francisco esperará por Bella Vista en el Gustavo Novoa.
En la B, los dos compromisos irán el sábado, a las 16.
En el Carminatti, Olimpo --que terminó primero y tiene doble chance-- será anfitrión de Comercial en el Carminatti, mientras que Tiro Federal recibirá a Rosario en el Onofre Pirrone.
En caso de empate se ejecutarán penales.