Liga del Sur: el choque entre La Armonía y Sporting irá el domingo, en cancha de Liniers

El choque entre La Armonía y Sporting, que marcará el destino de uno de estos dos elencos hacia el Promocional 2027, se jugará el domingo en cancha de Liniers.

El cotejo desempate irá a las 16 en el estadio Doctor Alejandro Pérez. Y en caso de empate en los 90 minutos, se ejecutarán penales.

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Quien evite el descenso, deberá jugar la Promoción.

El resto

En tanto, por los playoffs de la máxima división, los dos cotejos se jugarán en días distintos.

El sábado, a las 15, Huracán --que se quedó con la ventaja deportiva-- recibirá a Libertad en el Bruno Lentini.

Y el domingo, a las 16, San Francisco esperará por Bella Vista en el Gustavo Novoa.

En la B, los dos compromisos irán el sábado, a las 16.

En el Carminatti, Olimpo --que terminó primero y tiene doble chance-- será anfitrión de Comercial en el Carminatti, mientras que Tiro Federal recibirá a Rosario en el Onofre Pirrone.

En caso de empate se ejecutarán penales.