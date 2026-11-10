Boca sigue firme en la Liga, Oberá festejó en Comodoro y Lanús repatrió a un hijo de la casa

Boca y Oberá ratificaron anoche su buen momento en la Liga Nacional.

El xeneize sumó la cuarta victoria en fila, superando a La Unión (Formosa), 97 a 93, sin público en La Bombonerita, debido a que la policía no prestaba servicio por la presencia del Papa en la ciudad.

Sin José Vildoza -cuadro gastrointestinal- y Leo Lema (tobillo) fue Agustín Barreiro el principal jugador, con 23 puntos (6-12 en triples).

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El bahiense Lucas Faggiano jugó 14m29, aportando 2 puntos, 3 asistencias y 2 rebotes.

En tanto, Oberá dio el golpe en Comodoro, a quien le quitó el invicto como local y le cortó una racha de cuatro victorias, venciendo 95-92 en suplementario (80-80).

Azpilicueta (izquierda) y Costa (de espaldas) se unen al festejo de Oberá.

Los misioneros perdieron los tres primeros partidos y ahora lograron una racha de tres victorias.

Mientras que Gimnasia tuvo el segundo partido consecutivo con suplementario, tras la victoria conseguida en Oliva ante Independiente (77-76, luego de igualar en 62).

De los cuatro últimos partidos, dos fueron por diferencias tres puntos y dos por un punto.

En el verde, el bahiense Valentín Forestier jugó 4m45 anotando el único triple que lanzó. En la visita, Alejo Azpilicueta jugó 9m47, convirtió un punto y bajó un rebote. No ingresó Albano Costa.

Regreso a casa

El entrenador Silvio Santander regresa a Lanús, en reemplazo de Manuel Anglese.

De esta manera, Santander regresa al granate -su club- luego de 13 años.

En su primer ciclo en la elite con Lanús, en la 2012-13 llegó a las finales de la Liga y de la Liga de las Américas, en ambas siendo subcampeón.

Debutará mañana, como local, ante La Unión.

Esta noche

Hoy se jugarán tres partidos: Argentino-Regatas Corrientes, Olímpico-Instituto y Ferro-San Martín.