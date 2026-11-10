Gobierno de Paraguay anuncia medidas de protección a unos 7.000 trabajadores afectados por crisis de Ueno Bank

La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay, Mónica Recalde, anunció este lunes medidas que el Gobierno dispuso nuevas para proteger los derechos de aproximadamente 7.000 trabajadores afectados por la situación de Ueno Bank y las empresas vinculadas al Grupo Vázquez, propietario de dicho ente, que actualmente atraviesan dificultades laborales tras el cierre de sus operaciones.

En este sentido, la funcionaria informó que, mediante un decreto firmado por el presidente paraguayo, Pedro Alliana, se promovió que los trabajadores que no reciben tareas ni perciben salarios actualmente pueden acceder a otro empleo, aun cuando sus contratos contemplan cláusulas de exclusividad, sin que esto implica renunciar a sus derechos laborales.

Refirió además que el Ministerio a su cargo coordina con los interventores del Banco Central del Paraguay (BCP) la preparación de las liquidaciones laborales de los 490 trabajadores de Ueno Bank, cuyos pagos podrían comenzar esta semana, conforme al calendario de los interventores.

Asimismo, señaló que también se solicitó al Instituto de Previsión Social (IPS) garantizar la atención médica de los trabajadores que la necesitan, especialmente mujeres embarazadas, madres en período de lactancia y personas con tratamientos en curso.

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Además, se coordinará con el Ministerio de la Defensa Pública la asistencia jurídica para quienes necesiten iniciar reclamos o demandas laborales. (NA)