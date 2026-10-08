Condenan a prisión condicional a un hombre que apuñaló a un vecino en Punta Blanca

Lorenzo recibió la pena de 2 años y 10 meses de prisión en suspenso.

El juez técnico Eugenio Casas, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2, condenó a Carlos Alberto Lorenzo a la pena de 2 años y 10 meses de prisión de ejecución condicional, luego de que un jurado popular lo considerara culpable de atacar y lesionar gravemente a un vecino con un cuchillo, en esta ciudad.

A principios del mes pasado, los jurados ciudadanos habían emitido veredicto de culpabilidad contra Lorenzo, por el delito de lesiones graves en exceso de legítima defensa.

Según la causa a cargo del fiscal de homicidios, Jorge Viego, el hecho ocurrió el 28 de enero de 2024, cuando un grupo de vecinos festejaba en la calle Las Glicinas al 900 del barrio Punta Blanca, donde reside Lorenzo.

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El condenado, de 45 años, discutió con los participantes de la fiesta a raíz del elevado volumen de la música.

Dos puntazos

En esas circunstancias, Facundo Andrés Armani se acercó a la reja de ingreso de la vivienda y el acusado le aplicó dos puntazos con el arma blanca: uno en el cuello y otro en un brazo.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Penna.

La herida en el cuello, sobre el primer anillo traqueal, debió ser tratada mediante cirugía, y la lesión en la parte media del brazo derecho afectó una arteria.

Además de fijar la pena al imputado, el magistrado Casas le impuso reglas de conducta que deberá cumplir durante tres años, como fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato de Liberados y no tener contacto con Armani por cualquier medio.