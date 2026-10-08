“En un contexto muy desafiante, el sindicato de Prensa de Bahía Blanca sigue en pie”

Orden, seriedad, compromiso, objetivos claros y vocación de servicio.

Sobre estos pilares, y pese a los profundos cambios que se han producido y se siguen produciendo en la actividad, el Sindicato de Prensa de Bahía Blanca continúa sosteniendo desde hace décadas sus servicios y beneficios, especialmente los de su obra social y lo que respecta a la defensa de los derechos de los trabajadores y las condiciones laborales. Ese esfuerzo se apoya en el trabajo cotidiano, desinteresado y ad honorem de los integrantes de la Comisión Directiva, que destinan tiempo y esfuerzo personal al funcionamiento del gremio.

Esto es motivo de orgullo para una entidad fundada el 8 de octubre de 1951, que hoy celebra con sus más de 200 afiliados nada menos que 75 años de vida.

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“En un contexto muy desafiante, con enormes cambios en los medios de comunicación que aún estamos asimilando, el Sindicato de Prensa de Bahía Blanca sigue en pie y mantiene todos sus servicios para los afiliados, fundamentalmente en lo gremial, lo social y lo concerniente a la salud”, enfatizó el secretario general Danilo Belloni.

El dirigente reconoció que el presente es complejo para la actividad periodística debido a la crisis de los propios medios de comunicación, la caída de los salarios, el avance de la informalidad, el uso de nuevas tecnologías sin respetar criterios básicos de ética profesional y los cada vez más frecuentes embates a la libertad de expresión, entre otros factores.

“A esto se suman otras cuestiones puntuales, como las secuelas de la pandemia de Covid-19, que aún se observan en las obras sociales, la trágica inundación que sufrió Bahía Blanca el 7 de marzo de 2025, que destruyó gran parte de las instalaciones, mobiliario y equipamiento que teníamos en nuestra sede de calle Lamadrid 266 y el constante ataque del gobierno nacional hacia los gremios”, enumeró.

Belloni subrayó que, en este marco, el motivo central de los festejos por este 75º aniversario es la unión.

“Invitamos a todos los trabajadores de prensa de nuestra ciudad a celebrar esta fecha reivindicando la unión y la organización que hemos logrado. Vivimos tiempos complejos para la actividad, pero si estamos juntos para defender las conquistas, prestaciones y servicios, entendiendo que absolutamente todos debemos hacer nuestro aporte, las chances de salir fortalecidos de este momento se multiplican y el futuro es auspicioso", dijo.

Los actos conmemorativos fueron sencillos, acordes a la situación actual del sector: hoy se descubrirá una placa recordatoria en la sede social, y en breve se presentará el nuevo logo institucional.

“Fue un acto breve, pero muy significativo. En medio de tanto individualismo, celebramos por la capacidad y las ganas de seguir organizándonos como trabajadores y trabajadoras de prensa no solo para reclamar mejores condiciones de trabajo y salarios dignos, sino también para sostener el acceso a la salud mediante una obra social que es nuestro orgullo”, remarcó el secretario general.

Belloni enfatizó que, en un contexto de salarios bajos y un sistema de salud quebrado, la obra social del Sindicato de Prensa “trata de mantener todas las coberturas y prestaciones”.

“Esto es fruto del trabajo desinteresado de su Consejo Directivo, empleadas y auditores que, con responsabilidad y compromiso, cuidan y optimizan el uso de los recursos disponibles, de nuestros afiliados y sus familias. En está fecha y momento especial a todos ellos les envío un afectuoso y fraternal saludo en este aniversario”, añadió.

Lo que viene

El Sindicato de Prensa de Bahía Blanca viene trabajando activamente en la redacción del nuevo Estatuto Nacional del Periodista, una herramienta fundamental para la protección de los trabajadores.

“Ante la inminente derogación del estatuto actual que impulsa el gobierno nacional, nuestro gremio, nucleado en la Federación de Trabajadores de Prensa de la República Argentina, participó de congresos y foros para dar lugar a debates con todos los sindicatos del país, Fopea (Foro de Periodismo Argentino) y universidades para encontrar una propuesta superadora y que contemple los desafíos de la actualidad”, sintetizó Belloni.

“Quedarnos sin estatuto sería un durísimo golpe para la actividad y para la libertad de expresión en general”, agregó.

Dentro del futuro estatuto está contemplado un tema que cada vez preocupa más en el ámbito periodístico: el uso de redes sociales e inteligencia artificial para generar contenidos falsos con el único objetivo de desinformar.

“El uso de la inteligencia artificial sin criterio ético nos preocupa no solo por lo que puede implicar en cuanto a la pérdida de puestos de trabajo, sino también en lo concerniente a la difusión de noticias falsas”, indicó.

Un poco de historia

El gremio se llamó originalmente Sindicato de Periodistas del Sur Argentino. En octubre de 1951, ya con 201 afiliados y sede estable en Lamadrid 213, adquirió su actual denominación.

Desde el retorno de la democracia en 1983, los secretarios generales electos fueron Alberto Gerónimo Caldentey (1985-1989), Ricardo Erbetta (1989-1995), Rubén Schbib (1995-2003), Néstor “Nino” Malaspina (2003-2006) y Hugo Rodríguez (2006-2007).

A partir de allí se sucedieron en el cargo Daniel Correa (2007-2011), Pablo Murga (2011-2012), Pablo Álvarez (2012-2015), nuevamente Daniel Correa (2015-2025) y Danilo Belloni (2025-2027).