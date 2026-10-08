La medicina del futuro llega a Bahía: pulsos magnéticos, robótica y nuevas terapias

Bahía Blanca incorporará una nueva alternativa tecnológica para el tratamiento de determinados cuadros de depresión. Se trata de la estimulación magnética transcraneal (TMS), un procedimiento no invasivo que utiliza pulsos magnéticos para estimular áreas específicas del cerebro y que será presentado hoy por el Centro de Neurocirugía, Neuromodulación y Dolor (CENEU).

La presentación se realizará desde las 19.30 en el Hotel Land Plaza, en una jornada destinada a profesionales de la salud, instituciones y clubes de Bahía Blanca y la región. Además de la tecnología aplicada a la salud mental, se mostrarán nuevos equipamientos para el tratamiento del dolor, la rehabilitación y la medicina deportiva, que convertirá a CENEU en el centro de referencia de robótica en la región

La actividad se desarrollará a dos días del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, y pondrá el acento en la incorporación de herramientas que hasta ahora no estaban disponibles en la ciudad.

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Una de las principales novedades será el equipamiento de MagVenture, compañía danesa especializada en estimulación magnética transcraneal.

La técnica consiste en la aplicación de pulsos magnéticos sobre determinadas zonas de la cabeza para estimular regiones específicas del cerebro. A diferencia de procedimientos quirúrgicos, no requiere anestesia ni intervención invasiva y se realiza con el paciente despierto.

De acuerdo con CENEU, una de sus principales aplicaciones es el tratamiento de la depresión, especialmente en pacientes que no obtuvieron una respuesta suficiente con los tratamientos farmacológicos convencionales. También puede utilizarse en determinados cuadros en los que la depresión se presenta asociada con ansiedad.

La estimulación magnética transcraneal no pretende sustituir la atención psiquiátrica ni la medicación indicada, sino incorporarse como una herramienta complementaria dentro del tratamiento definido para cada paciente.

La propuesta se basa, entre otros conceptos, en la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del sistema nervioso para modificar sus conexiones y reorganizarse a partir de determinados estímulos.

Esa característica permite extender las aplicaciones de la neuromodulación más allá de la salud mental. Según explican desde CENEU, las nuevas tecnologías también pueden utilizarse en determinados tratamientos vinculados con el dolor crónico y la rehabilitación neurológica.

Del cerebro a la rehabilitación

La jornada incluirá además la presentación de tecnología de BTL, una compañía internacional especializada en equipamiento médico, rehabilitación y medicina deportiva.

Entre las incorporaciones se encuentra un sistema de láser robótico de alta potencia, cuyo cabezal automatizado permite recorrer con precisión la zona a tratar. Está destinado al abordaje del dolor y de procesos inflamatorios mediante procedimientos no invasivos.

Las herramientas pueden incorporarse a tratamientos relacionados con afecciones frecuentes como lumbalgias, cervicalgias y tendinitis, además de diferentes procesos de rehabilitación.

El equipamiento también tiene aplicaciones en el ámbito de la medicina deportiva, un área especialmente vinculada con clubes y deportistas de la región. CENEU se presenta como referente de la marca para el sur bonaerense y la región del Comahue.

La incorporación de estas tecnologías apunta, según explican desde el centro, a ampliar las alternativas disponibles en Bahía Blanca y evitar que determinados pacientes deban trasladarse a Buenos Aires u otras ciudades para acceder a tratamientos específicos.

“CENEU no es un centro de dolor, es un ecosistema”, resume el neurocirujano Gabriel Salman, director de la institución, al definir una propuesta que integra neurocirugía, neuromodulación, tratamiento del dolor, medicina regenerativa, rehabilitación y medicina deportiva.

Salman cuenta con más de dos décadas de trayectoria en neurocirugía y tratamiento del dolor y realizó instancias de perfeccionamiento en instituciones de Estados Unidos, entre ellas Mayo Clinic y Arkansas Neuroscience Institute.

También habrá IA y robótica

La presentación de hoy tendrá además un componente de expectativa: durante la jornada se anticipará la llegada de una nueva tecnología vinculada con inteligencia artificial y robótica aplicada a la rehabilitación.

El conjunto de novedades apunta a ampliar en Bahía Blanca el acceso a tecnologías que permiten abordar diferentes patologías desde una perspectiva que combina tratamientos médicos, neuromodulación, rehabilitación y herramientas de última generación.

En el caso de la estimulación magnética transcraneal, su incorporación representa particularmente una nueva alternativa para determinados pacientes con depresión, en un momento en que la salud mental ocupa un lugar cada vez más relevante en la agenda sanitaria.

La actividad de hoy será con invitación y estará especialmente orientada a profesionales de la salud, instituciones y clubes de Bahía Blanca y la región. El encuentro incluirá las distintas exposiciones sobre las nuevas herramientas que comenzarán a incorporarse al centro ubicado en O'Higgins 412 y finalizará con un cóctel.