LBB Plata: Argentino dejó un escalón abajo a El Nacional, al completarse la penúltima fecha
El equipo que dirige Andrés Iannamico se impuso 81 a 76, en cancha de Pacífico. Hoy está clasificando directamente a cuartos de final.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Argentino superó a El Nacional, por 81 a 76, en partido que completó la décima y penúltima fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".
El grueso de la misma se había disputado el último viernes con los siguientes resultados: 9 de Julio 83, Sportivo 70; Velocidad 56, Comercial 79; La Falda 63, Ateneo 80 a 63 y Espora 73, Bahía Basket 80 (67-67).
El partido, suspendido en su momento por algunas goteras que afectaron el Delfo y Pacífico Ciccioli, finalmente hoy se mudó a cancha de Pacífico, previendo que el piso de la Quinta nuevamente podía verse afectado por las condiciones climáticas.
En Argentino (que hizo 11-22 en triples) sobresalieron Juan Pedro Paronetto, con 26 puntos (6-7 en triples, 1-2 en dobles y 6-6 en libres), más 3 asistencias y 3 rebotes, y Genaro Parrotta que sumó 20 unidades, con 3-4 en triples, 4-6 en dobles y 3-6 en libres, además de 8 trebotes y 4 asistencias.
Con este triunfo Argentino hoy está clasificando directo a cuartos de final y, por ahora, condenando a su rival a jugar el play-in, aunque todo se definirá el viernes, en la última fecha.
En El Nacional, hubo 21 puntos de Valentín Ruibal (1-5 en t3, 6-9 en t2 y 6-7 en t1), más 12 rebotes, en tanto que Agustín Catalán fue el goleador de su equipo, con 22 puntos (3-11 en t3, 5-7 en t2 y 3-4 en t1) y Albano Schneider sumó 14 puntos (8-14 en libres) y 10 rebotes.
El Nacional para meterse entre los seis está obligado a ganar y esperar una derrota de Sportivo o Argentino. Entre estos tres equipos estarán los últimos dos clasificados a cuartos.
La síntesis:
El Nacional (76): V. Ruibal (21), R. Arce (2), A. Catalán (22), A. Schneider (14), E. Walter (2), fi; I. Errazu (8), O. Rayes (7) y M. Cruglak. DT: Juan Cruz Santini.
Argentino (81): F. Durando, J.P. Paronetto (26), B. Ugolini (1), F. Malmesi (8), M. Montanaro, fi; G. Parrotta (20), S. Boyé (4), N. Antonelli (9), J. Gonzalía (2), A. Puentes (11) y S. Suanez. DT: Andrés Iannamico.
Cuartos: El Nacional, 15-9; 32-24 y 60-61.
Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Juan Agustín Matías y Jerónimo Javier Ocampo.
Cancha: William Harding Green (Pacífico).
El viernes
Este viernes se jugará la última fecha con Argentino-Altense, Ateneo-El Nacional, Bahía Basket-9 de Julio, Sportivo-Velocidad, Comercial-La Falda y San Lorenzo-Espora.
Posiciones
Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:
1º) San Lorenzo (18PG-3PP), 29 puntos
2º) Altense (15-6), 26,5
3º) 9 de Julio (15-6), 26
4º) Comercial (14-7), 25,5
5º) Sportivo (13-8), 24,5
6º) Argentino (11-10), 24
7º) El Nacional (10-11), 23,5
8º) Ateneo (9-12) 22,5
8º) Bahía Basket (8-13), 22,5
10º) Velocidad (8-13), 20,5
11º) La Falda (3-18), 17,5
12º) Espora (2-19), 17