El STMBB prepara una nueva edición del Día de la Familia

La familia municipal volverá a tener su fiesta. Por tercer año consecutivo, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca (STMBB) organizará una jornada especialmente pensada para compartir, disfrutar al aire libre y fortalecer los vínculos entre afiliados, trabajadores y sus familias.

La celebración se realizará el domingo 11, de 14 a 18, en el predio de Fragata Sarmiento 74, un espacio que en los últimos años fue incorporando juegos, pista de salud, bancos y mesas para mejorar las condiciones de quienes lo utilizan.

La propuesta, organizada principalmente desde las secretarías de Juventud y Organización, contará con actividades para distintas edades.

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Habrá juegos inflables, música, DJ, clases de zumba, sorteos y distintas propuestas recreativas para que tanto los chicos como los adultos puedan disfrutar de la tarde.

"Tendremos juegos inflables para los más chicos. Para los más grandes, como todos los años, cubanitos, agua caliente, tortas”, explicó Nadia Vázquez, secretaria de Juventud del STMBB y una de las principales impulsoras de la iniciativa.

La idea es que la jornada tenga el espíritu de un gran picnic familiar. Los asistentes podrán utilizar las instalaciones del predio y llevar sus reposeras y equipos de mate para compartir una tarde entre compañeros de trabajo, familiares y amigos.

“Invitamos a todas las familias que componen el sindicato de trabajadores municipales a compartir un día al aire libre. Además del afiliado y su núcleo familiar directo, también pueden venir tíos y abuelos. O bien, los egresados del sistema con sus nietos. La idea es que compartamos una jornada de recreación y esparcimiento”, destacó Vázquez.

Una feria dentro de la fiesta

Una de las novedades de esta edición será la incorporación de una feria de emprendedores municipales.

La iniciativa apunta a brindar un espacio para aquellos trabajadores municipales que, además de desempeñarse en el ámbito comunal, desarrollan algún emprendimiento personal. La única condición es que no se trate de productos alimenticios, debido a cuestiones vinculadas con la seguridad e higiene.

“Este año incorporamos emprendedores municipales al evento. Todo aquel que sea empleado municipal y tenga un emprendimiento, que no sea comida por una cuestión de seguridad higiénica, va a poder montar su stand para ofrecer sus productos. Será como una feria en medio de la fiesta, en un lugar ya determinado”, señaló Vázquez.

La propuesta ya despertó interés entre los afiliados.

“Ya hay muchos inscriptos para participar”, indicó.

De esta manera, la jornada no sólo tendrá un sentido recreativo, sino que también permitirá visibilizar y acompañar iniciativas que llevan adelante los propios trabajadores municipales fuera de su actividad laboral.

La importancia de inscribirse

Desde el STMBB remarcaron la necesidad de que quienes tengan previsto asistir completen previamente la inscripción a través de la plataforma del sindicato.

El pedido tiene una razón concreta: conocer con anticipación la cantidad de personas que concurrirán permite organizar la logística, los juegos, la comida, los espacios y todas las actividades previstas.

“La logística para una celebración de este tipo no es sencilla. Es mucha gente y nada puede quedar librado al azar para que todo salga sin sobresaltos. Es por eso que pedimos que se inscriban, para tener una noción de la cantidad de personas que tendremos dentro del predio”, explicó Vázquez.

“Nos ayudará mucho en la logística y en la organización. Porque no es lo mismo organizar actividades para 1.000 personas que para 3.000 o más”, agregó.

El acceso será gratuito para los afiliados y sus familias. Además, este año el sindicato tiene previsto entregar un presente a cada grupo familiar.

“Este año también haremos entrega de un presente a cada familia de afiliado”, adelantó Vázquez.

Una celebración colectiva

Aunque la organización general está vinculada con las secretarías de Juventud y Organización, la realización del Día de la Familia involucra a buena parte de la estructura del STMBB.

“Esta festividad tiene de particularidad que su organización es transversal a casi todas las secretarías del gremio. La gran mayoría tiene algún grado de participación, más allá de que lo general pase por Juventud y por Organización, a cargo de Guillermina Mazza”, explicó Vázquez.

En ese trabajo también participan Lorena Malvar y Miguel Agüero, además de la secretaría de Diversidad y Género, a cargo de Guillermina Videla, que este año se sumó a la organización.

La tarea involucra, además, a más de 40 trabajadores que colaboran en las distintas etapas de la preparación.

“Estoy orgullosa de liderar esta secretaría de Juventud. De nuestros encuentros surgen muchísimas ideas, en las que trabajamos todos juntos”, destacó Vázquez.

La celebración nació en 2024, a partir de la intención de generar una actividad que reuniera a toda la familia municipal. Desde entonces, fue ganando participación y se convirtió en una de las propuestas recreativas del sindicato.

Ahora, con una nueva edición en marcha, el desafío será repetir y ampliar esa convocatoria. Para ello, desde el STMBB consideran fundamental que los afiliados confirmen su presencia con anticipación y, en el caso de los trabajadores que quieran participar de la feria, también completen la inscripción correspondiente.

La invitación está hecha: una tarde al aire libre, con actividades para todas las edades, mate, tortas, cubanitos, música y juegos, pero fundamentalmente con la posibilidad de compartir un momento entre quienes integran la comunidad municipal.