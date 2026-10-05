Una jornada para repensar cómo se abordan las problemáticas del desarrollo infantil

Cómo se escucha a un niño, cómo se interpreta aquello que expresa a través de su conducta y de qué manera se construyen las intervenciones frente a las distintas problemáticas que atraviesan las infancias son algunas de las preguntas que estarán en el centro de una jornada de formación e intercambio que se realizará el viernes 16 en Bahía Blanca.

Bajo el título “Abordaje integral de las problemáticas relacionadas con el desarrollo infantil”, el encuentro tendrá como principal disertante al Dr. Esteban Rowensztein, médico pediatra especialista en desarrollo infantil, y estará dirigido fundamentalmente a profesionales y equipos de salud.

La actividad se desarrollará desde las 8.30, en Colón 80, bajo modalidad presencial, y tendrá una característica especialmente relevante para quienes trabajan en el área: será no arancelada, aunque requerirá inscripción previa debido a que los cupos son limitados.

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La jornada cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y del Servicio de Pediatría del HIGA Dr. José Penna, además del acompañamiento de distintos actores vinculados con la salud, la niñez y el desarrollo infantil.

La presencia de Rowensztein constituye uno de los principales atractivos de la propuesta. Su especialización en desarrollo infantil y su participación como referente en el ámbito nacional permitirán abordar una problemática que, desde hace algunos años, genera preocupación entre profesionales de distintas disciplinas: la tendencia a interpretar determinadas manifestaciones de la infancia exclusivamente desde categorías diagnósticas, sin considerar suficientemente la singularidad de cada niño y su contexto.

La iniciativa es impulsada por la Red de Profesionales por las Infancias y el Desarrollo, una organización que comenzó a constituirse en mayo de 2022, cuando un grupo de profesionales vinculados con el desarrollo temprano decidió reunirse ante la preocupación por la patologización de las infancias.

Desde entonces, la Red desarrolló talleres y jornadas destinados a agentes de salud, docentes y equipos técnicos de orientación escolar. También participó en espacios institucionales como la Mesa de Salud del Concejo Deliberante y el Consejo Local de Niñez, además de intervenir en medios de comunicación.

El trabajo local forma parte, a su vez, de una experiencia de alcance nacional a través de la Red Intersectorial de Desarrollo Infantil Temprano (RIDIT). En ese ámbito se realizaron durante 2024 y 2025 las Jornadas Intersectoriales del Desarrollo Infantil Temprano en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, encuentros que reunieron a referentes nacionales e internacionales de disciplinas relacionadas con la salud, la educación y el desarrollo social.

De esas jornadas surgió un manifiesto elaborado por especialistas y participantes, con una posición fundamentada sobre el abordaje de las infancias, que será presentado ante la instancia gubernamental correspondiente para que pueda ser considerado en el diseño de políticas públicas vinculadas con la niñez.

Una mirada que busca ampliar la escucha

La jornada llega luego de un ciclo de charlas que la Red realizó este año en el auditorio de OSDE. En esos encuentros, profesionales de distintas disciplinas abordaron cuestiones vinculadas con la constitución del psiquismo, la comunicación temprana, los desafíos y posibilidades del aprendizaje y la relación entre la constitución psíquica y la discapacidad en la infancia.

El punto de partida de estas actividades surge de situaciones observadas cotidianamente en la práctica profesional. Conductas como la inquietud y la desatención, los cambios de humor y la irritabilidad, el repliegue o desapego, la rebeldía y el oposicionismo pueden ser rápidamente asociadas a categorías diagnósticas, sin que necesariamente exista una escucha suficiente del niño, de su familia y del contexto en el que esas manifestaciones aparecen.

Desde la Red remarcan que plantear esta preocupación no significa negar la importancia de una evaluación diagnóstica temprana. Por el contrario, consideran fundamental poder detectar e intervenir oportunamente cuando una problemática lo requiere, pero a partir de un conocimiento lo más preciso posible de la singularidad de cada caso y de las intervenciones terapéuticas necesarias.

En esa mirada, el desarrollo infantil no puede ser entendido únicamente desde los aspectos biológicos. Se trata de un proceso de constitución en el que intervienen también la historia subjetiva de cada niño, sus vínculos familiares y el contexto socioeconómico y cultural en el que se desarrolla.

Por eso, uno de los ejes que atraviesa el trabajo de la Red es la necesidad de escuchar, intercambiar y trabajar interdisciplinariamente para construir intervenciones que contemplen las particularidades de cada niño, niña y su familia.

La jornada apunta precisamente a generar ese espacio de formación y reflexión colectiva, aprovechando la presencia en Bahía Blanca de un especialista de referencia nacional y poniendo al alcance de los profesionales de la ciudad y la región una instancia de capacitación gratuita y de acceso limitado por cupos.

La inscripción se realiza previamente a través del formulario difundido por la cuenta de Instagram @reddeprofesionales.infancias.