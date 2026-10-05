Bordeu: termina la exposición de Bahía Blanca con el remate de los grandes campeones

Con las ventas de los reproductores y grandes campeones de la muestra, este lunes culminará la 142ª Exposición de Ganadería, Comercio e Industria de Bahía Blanca, organizada por la Sociedad Rural local.

Como siempre, el remate comenzará a las 10 en el predio de Villa Bordeu, cuando salga a la pista el Gran Campeón macho de pedigree de la expo, que en esta ocasión fue un toro presentado por la cabaña 23 de Noviembre, de Néstor Aldazábal, en Coronel Dorrego.

Posteriormente irán saliendo el resto de los Angus, seguidos por los Hereford y los equinos. Además, a las 15.30 dará comienzo el remate de los ovinos, que se llevará a cabo en forma paralela, con la intención de que las ventas no se extiendan demasiado.

En esta oportunidad, el martillo estará a cargo de los experimentados Santiago Abdo y Luciano Janyistabro, de la firma Productores Rurales del Sud.

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Las condiciones de compra son las siguientes: para los bovinos, 300 kilómetros de flete gratis y el pago al 15 de enero, sin interés, mientras que para ovinos habrá 60 días libres y el flete va a ser a cargo del comprador. También se pueden utilizar las tarjetas de los bancos Pampa, Nación, Provincia, Credicoop y Galicia.

El ingreso al predio es gratuito. El remate también se podrá ver por streaming a través de la página de la Sociedad Rural de Bahía Blanca.

Expectativas

Previo a las ventas, Janystabro aseguró que en la actualidad “el foco está puesto principalmente en los vientres, ya que los años de sequía han llevado muchos animales a otras zonas y los campos se han achicado”.

“Sin embargo, con los posteriores años llovedores, esos mismos campos han explotado de pasto, aunque con menos hacienda. A eso se suman pronósticos de lluvia que permitirán que muestren todo su potencial”, dijo.

Por ello, consideró que hoy faltan animales y sobra pasto.

“Esa ecuación es la más favorable para todo lo relacionado con las ventas, sobre todo el foco puesto en los vientres”, explicó el martillero, quien consideró también que “los toros se van a vender muy bien porque lo venimos viendo en todos los remates”.