Susbielles en Bordeu: “Debemos salir de la queja para trabajar en políticas de Estado a largo plazo”

Susbielles, en la tribuna de Bordeu. A la derecha, el titular de SRBB, Nicolás González Martínez y, a la izquierda, el vicepresidente de la entidad, Roberto Eizaguirre. / Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

“Estoy convencido que tenemos que salir de la descripción de la queja para trabajar en la solución de los problemas estructurales”, afirmó el intendente de Bahía Blanca, Federico E. Susbielles, en un tramo de su discurso de esta tarde, al dejar inaugurada la 142º Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio, que la Sociedad Rural de Bahía Blanca realiza en su predio de Bordeu.

Ante la comisión directiva de la propia Sociedad Rural, productores, familias rurales, cabañeros, expositores, otras autoridades y público en general, el jefe comunal brindó un discurso centrado en la necesidad de transformar la coyuntura mediante acuerdos de fondo y una visión estratégica que trascienda las gestiones de gobierno.

En otro tramo, Susbielles sostuvo que tanto la Argentina como el sector agropecuario necesitan “un proyecto de largo plazo, políticas públicas de largo plazo, un gran acuerdo nacional”. En ese sentido, instó a dejar atrás divisiones históricas que frenan el crecimiento del país: “Tenemos que salir de las antinomias, de las falsas dicotomías que muchas veces se plantean, por ejemplo, entre campo e industria, para entender que el desarrollo y el futuro de la Argentina está con un crecimiento integrado y de largo plazo”.

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El jefe comunal enfatizó que establecer certezas para el sector productivo no debe ser objeto de disputas partidarias. “Esto no es una discusión ideológica, es una discusión productiva, no tiene que ver con derechas o con izquierdas”, sostuvo, poniendo como ejemplo el caso de Brasil, país que ha mantenido políticas agrícolas de Estado sostenidas durante 25 años, independientemente de los signos políticos de sus gobiernos.

Entre las condiciones indispensables para dinamizar al agro, enumeró:

—La urgencia de contar con seguridad jurídica para la propiedad privada y para la inversión.

—Financiamiento a gran escala.

—Incorporación de tecnología.

—Eliminación paulatina de restricciones arancelarias y retenciones a la exportación.

—Un plan de obra pública que no estrangule el desarrollo.

La conectividad y la infraestructura

Al referirse al plano local, el intendente subrayó —ante un marco multitudinario de gente— que Bahía Blanca cuenta con fortalezas únicas al reunir en un mismo ecosistema un puerto estratégico, un polo industrial consolidado, universidades, institutos científicos y un sector agropecuario de gran potencia. Por ello, insistió en el llamado a trabajar “sin distinciones partidarias, sin distinciones de sectores”.

Respecto a la postura del Gobierno nacional de paralizar la obra pública, Susbielles expuso una alternativa concreta para dar respuesta al estado crítico de las rutas nacionales 33, 35 y 22.

Nicolás González Martínez (izq.), Federico Susbielles y José Irastorza, ex titular de la SRBB.

“Si no está la posibilidad de que el Estado invierta y haga las rutas que tiene que hacer, lo que pedimos es que efectivamente nos dé la oportunidad a los bahienses, a los productores y al Consorcio de Gestión del Puerto para poder concesionar y buscar las inversiones necesarias”, anunció.

Asimismo, destacó los trabajos en conjunto con el CGPBB de Bahía Blanca para reparar el tramo urbano de El Cholo y los más de 15.000 millones de pesos que el ente portuario está invirtiendo en los accesos viales a Galván y la rotonda El Triángulo.

Por otra parte, ratificó el compromiso municipal de reparar el 100 % de los caminos rurales en un plazo de 12 meses en articulación con la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca (AGA), entidad a la que agradeció por su trabajo articulado con otras entidades.

En tal sentido, el funcionario recogió el guante lanzado durante el discurso del vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Carlos Odriozola, quien había pedido que la SRBB participe de la comisión que interviene los caminos rurales del distrito, al abrir las puertas para una mayor participación de actores.

“En honor al esfuerzo de una comunidad y un sector productivo que no bajó los brazos y que redobló las apuestas, tenemos que trabajar en conjunto para esta vez sí, de una vez y para siempre, construir la Bahía Blanca grande que todos merecemos”, concluyó Susbielles antes de declarar formalmente inaugurada la exposición que, este lunes, realizará la comercialización de reproductores en el ring principal de ventas.