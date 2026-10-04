Bahía sin agua: ABSA advierte que "podría demorar la recuperación del servicio"

Las tareas para vincular la nueva cisterna con el acueducto de salida de la Planta Patagonia continúan este domingo y ya llevan 36 horas de trabajo ininterrumpido, informó Aguas Bonaerenses (ABSA).

Los trabajos, a cargo de empresas contratistas de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), comenzaron a la medianoche del viernes y se extenderán durante la tarde de hoy.

Según explicó ABSA, debido a la magnitud de la intervención y luego de algunos obstáculos climáticos que debieron sortearse al inicio, los esfuerzos están concentrados actualmente en el ajuste de piezas ya instaladas.

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Por ese motivo, la empresa advirtió que la recuperación del servicio podría demorarse más allá del horario previsto inicialmente, que era el mediodía de este domingo.

La intervención forma parte de la obra Acueducto Planta Patagonia–Bosque Alto–Los Chañares y permitirá vincular la nueva cisterna de reserva, que tendrá una capacidad de 30 millones de litros de agua potable, con el acueducto que sale de la planta.

Continúa el plan de contingencia

Hasta que finalicen los trabajos, ABSA indicó que continuará el operativo de asistencia alternativa para instituciones sensibles y permanecerán disponibles las cisternas fijas instaladas en distintos sectores de la ciudad.

Los puntos de abastecimiento son:

General Cerri

Centro de Salud de Cerri, avenida 25 de Mayo 395.

Club Cerri, Gurruchaga y 12 de Octubre.

Barrio Maldonado

Sociedad de Fomento de Barrio Maldonado, Ricchieri 2523.

Barrio San Agustín

Cortalezzi y Bermúdez.

Barrio Portal del Este

Indio Aucas y Rafael Obligado.

Fragata Sarmiento y El Faro.

Fragata Sarmiento y Las Tuyas.

Los Chajaes y El Caldén.

Barrio Tierras Argentinas

Comedor Génesis, Pampa Central 3300.

Comedor La Ilusión, Interna 2 al 3600.

Eva Perón al 3100.

Interna 2 al 3900.

Barrio Costa Blanca

Guiraldes 2700.

Barrio Paihuén

Estanislao López y Karacachoff.

Barrio Parque Norte

Calle Derqui, en la plaza.

Aldea Romana

El Boyero 2000.

Villa Harding Green

Corina Parral 3600.

Club Harding Green, Borghino 3908.

Los Chañares

Vieytes y Los Picaflores.

Barrio El Nacional

Pilmaiquén y Remedios de Escalada.