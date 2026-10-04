A 55 años de la presentación de la Biblia de Vox Dei en Bahía Blanca (Tributo a Ricardo Soulé)

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

“Cuando todo era nada, era nada el principio/Él era el Principio, y de la noche hizo luz”. Génesis, Vox Dei

El viernes 24 de septiembre de 1971 los asistentes al teatro Don Bosco de Rondeau 119 fueron testigos de la presentación de uno de los grupos fundacionales del rock nacional, creador de una ópera musical inspirada en el libro de los libros, La Biblia.

El conjunto se llamaba Vox Dei (vos de Dios), nombre asignado un par de años antes sin saber que esa temática divina sería parte de uno de los mejores álbumes de la llamada “música progresiva”.

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Aquel año salió a la venta el Long Play, grabado en principio con el sello Mandioca pero finalmente editado por Disc Jockey. Vox Dei se había consolidado en 1969, con el tema Presente, de Ricardo Soulé, guitarra y voz del grupo.

La presentación en Bahía Blanca fue iniciativa de Carlos Kohler, por entonces un entusiasta joven de 21 años, hoy reconocido médico local, quien un año antes, siendo estudiante de medicina, conoció al grupo en una actuación que hizo en la avenida 9 de julio y Córdoba, en la celebración del día del estudiante. “Fue amor a primera vista. A partir de allí seguí a Vox Dei en todo su desarrollo”, recuerda hoy el profesional, 55 años después.

Cuándo grabaron los temas de la Biblia, Kohler decidió traerlo a Bahía Blanca, asumiendo el rol de productor, algo que jamás había hecho. “Mi espíritu inquieto, mi cuota de cholulo y la necesidad de ‘rascar el mango’ me llevaron a intentar ‘la heroica’ y encaré inocentemente (por lo novato) ese desafío”.

“Cuando Vox Dei se presentó en el teatro Alvear de calle Corrientes, fui como el mejor fanático. Me pareció excepcional. Eso terminó por decidirme: los esperé a la salida y sin ningún plan predeterminado les propuse presentar La Biblia en Bahía Blanca. No tenía idea de cómo coordinaría semejante emprendimiento, pero logré el visto bueno del manager”, detalla.

Comenzó entonces la búsqueda de auspiciantes para cubrir los costos de traslado y estadía, logró sumar a LU2 radio Bahía Blanca y a La Nueva Provincia y finalmente convenció a los administradores del teatro Don Bosco.

“Los propietarios de la sala no estaban convencidos de cederla a unos “pecaminosos rockeros”, hasta que les comenté que la obra había sido bendecida por las máximas autoridades eclesiásticas. Eso fue determinante. Con todo esto definido firmé el contrato en un bar de Constitución”.

Todo tiene un tiempo bajo el sol

No solo para Kohler su papel de empresario-productor fue inédito. Para Vox Dei era la primera presentación en el interior, con lo cual, según manifestaron, era “una verdadera prueba de fuego”. Rubén Basoalto (24), Willy Quiroga (31), Ricardo Soulé (21) y Nacho Smilari (25), sus integrantes, tomaron esa actuación como catapulta para su posterior gira nacional.

“Repartimos volantes, hubo algo de publicidad y finalmente las dos presentaciones fueron un éxito, a sala completa. En ese momento me sentí el tipo más importante del mundo, como en las películas. Mi ganancia fue exigua pero la mayor satisfacción fue haber actuado en solitario y como manager general”.

La noche del sábado, luego de actuar en el Don Bosco, la banda se presentó en Chiro’s, un boliche céntrico, de calle Chiclana al 100, también con lleno total.

Vengo de muy lejos a vivir aquí

Los integrantes de Vox Dei fueron muy agradecidos con Kohler. “Mi memoria y los asistentes de aquellas noches son los únicos testigos, la adrenalina hizo que no reparara en tomar fotografías”.

Los integrantes del grupo, con Ricardo Margo y Carlos Kohler (primero a la derecha)

Recién logró fotografiarse con la banda tres décadas después, cuando, llegado el grupo a nuestra ciudad, los contactó y terminó compartiendo un asado, festejando el cumpleaños de Willy Quiroga, junto a Soulé y Basoalto.

En 2023, cuando Soulé se presentó en el teatro Plaza, Kohler se acercó nuevamente. “Ahí conseguí una foto actual y la firma de la partitura de La Biblia. Se hizo justicia”, señala.

Kohler y Soulé, 2023

La época

Aquel septiembre de hace 55 años la ciudad ofrecía una amplia cartelera de espectáculos. En Olimpo y Villa Mitre actuaban grupos musicales locales, Los Rothers, Los Rinos, Arena y Voltage 4.

En el teatro Municipal una presentación de lujo: Ariel Ramírez, Mercedes Sosa y Los Chalchaleros. En particular es llamativa la presencia de Ariel Ramírez, autor, en 1964, de La Misa Criolla.

El cine Plaza ofrecía Las 24 horas de Le Mans, con Steve Mc Queen, el boliche Tío Gaspar, subsuelo en primera cuadra de calle Brown, contrató a Carlos Barocela y Too Vak’s, Casanova y las vías, a Antonio Prieto.

¿Qué es?

La Biblia, segundo álbum de Vox Dei, es considerada una de las obras más importantes del rock argentino. La banda tomó relatos bíblicos y los transformó en una obra musical de carácter rockero, teatral y reflexivo.

El proyecto recorre temas como la creación, Moisés, Cristo y otros pasajes del Antiguo y el Nuevo Testamento y quedó asociado a la consolidación del rock nacional, junto con trabajos de grupos como Almendra, Los Gatos y Manal.

En 2007 la revista Rolling Stone Argentina ubicó el álbum en el puesto 14 entre los 100 mejores de la historia del rock argentino, mientras que una votación de los usuarios la llevó al séptimo lugar.

PD. Soulé, gracias por el amor

Pocas horas después de publicada esta nota llegó la triste noticia del fallecimiento de Ricardo Soulé. El 11 de septiembre último el músico publicó en Instagram que "por un tema de salud" haría un receso en sus presentaciones y que afrontaba junto a su familia ese "nuevo reto de la vida".

El viernes pasado al mediodía se conoció su fallecimiento. "Su espíritu es libre, su música es de todos es de todos, su alma está en paz y su obra es eterna. Lo amamos y lo amaremos eternamente, con todo nuestro corazón. Gracias por el amor", escribieron sus seres queridos.