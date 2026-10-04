Bordeu 2026: los coronados tras la jura de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos

Otra campeona: Tipo y Aptitud Hembra, box 27, Tinajera Pizpireta. / Fotos: gentileza Graciela Rodríguez, de la ACCC.

En el marco de la 142º Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria de Bordeu, que organiza la Sociedad Rural de Bahía Blanca en su predio, la Asociación de Criadores Argentina de Caballos Criollos (ACCC) llevó a cabo la tradicional jura de clasificación.

Durante la jornada se consagraron los Grandes Campeones (GC) y los Reservados Gran Campeón (RGC) de cada categoría, destacando la calidad morfológica y la preparación de los equinos presentados por las distintas cabañas de la región.

Los resultados fueron los siguientes:

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Padrillos

—Gran Campeón Padrillo: el máximo galardón fue obtenido por el ejemplar Curahue Payador, procedente de la localidad de Saavedra, con el box 6.

Gran Campeón Padrillo.

—Reservado Gran Campeón Padrillo: la distinción correspondió al Box 8, Tañido Guerrero, presentado por el expositor Claudio Canoni, proveniente de Tornquist.

Hembras

—Gran Campeón Hembra: la cucarda máxima fue para el Box 10, Epumer Espadaña, perteneciente al expositor Esteban José Trotz.

Gran Campeón Hembra.

—Reservado Gran Campeón Hembra: el título fue adjudicado al Box 18, Guirita Iluminada, expuesto por Antonio Eizaguirre, representante de la localidad de Nueva Roma.

Castrados

—Gran Campeón Castrado: se consagró en lo más alto el Box 42, Treinta y Nueve Sucesor, propiedad de Juan Ignacio Delgadino, oriundo de Algarrobo.

Gran Campeón Castrado.

—Reservado Gran Campeón Castrado: el premio fue otorgado al Box 38, Ararecha El Chemehuin, presentado por el expositor Andrés Gili, de Tres Picos.