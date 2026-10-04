Bordeu 2026: discursos y desfile de grandes campeones para la inauguración de hoy

El intenso movimiento de la víspera se espera repetir en la jornada de hoy. / Fotos: Emmanuel Briane y Rodrigo García.La Nueva.

Tras la consagración en la víspera de los grandes campeones de todas las razas, hoy se realizará el acto de la inauguración de la 142º Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio, que la Sociedad Rural de Bahía Blanca organiza en su predio de Villa Bordeu.

Luego de una jornada con gran asistencia de público, especialmente por una situación climática casi ideal, para hoy se aguarda con gran expectativa los discursos de las autoridades.

Con anterioridad, se producirá el desfile de los GC, que ocuparán el sector principal de la pista central del predio bahiense.

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Luego hablarán el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Carlos Odriozola; el titular de la Sociedad Rural de Bahía Blanca (SRBB), Méd. Vet. Nicolás González Martínez, y el intendente municipal local, Federico E. Susbielles, quien dejará finalmente inaugurada la muestra.

Posteriormente, se bailará el Pericón Nacional y, tras la tradicional prueba de tambores, se presentará el grupo folklórico Kumara.

Al margen de las propuestas gastronómicas de los patios de comidas y de los estands comerciales e industriales, en lo educativo habrá una granja temática y se incorporará el tráiler interactivo Larti Innova (cedido por la empresa Lartirigoyen), enfocado en acercar los procesos agropecuarios a niños y estudiantes que visiten la muestra.

Para hoy, el costo del ticket para ingresar al predio es de 10.000 pesos (jubilados y menos de 12 años no pagan), en tanto que para mañana el acceso es libre y gratuito.

Para garantizar el servicio de internet, para todo el fin de semana se dispone de antenas de la red Starlink en cada punto de acceso.

Con recarga continua de dinero durante hoy, y mañana, el Banco Provincia instaló un cajero automático móvil en un sitio estratégico.

En razón del actual estado de Paso Urbano, el acceso más utilizado es el de la ruta nacional 35, que posee una playa de estacionamiento más importante que la ubicada sobre la RN 33.

Finalmente, mañana, lunes, para a las 9.30 se prevé el comienzo de la venta de todos los reproductores en el ring principal de Bordeu, a cargo de los martilleros Santiago Abdo y Luciano Janyistabro, de la firma consignataria Productores Rurales del Sud.

En cuanto a la comercialización, en vacunos se prevé un plazo de pago hasta el 15 de enero (aproximadamente 100 días libres) y flete gratuito de hasta 300 kilómetros y en ovinos plazo de pago a 60 días, todo con el respaldo bancario con tarjetas de crédito de los bancos Nación, Provincia, Credicoop, Galicia y La Pampa.

Las instancias del remate de reproductores de mañana se podrá seguir por el streaming desde la página web de la Sociedad Rural de Bahía Blanca.