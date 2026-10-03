Bordeu 2026: desde hoy, la sala de Prensa se denomina Norman Fernández

En un acto cargado de afecto y reconocimiento, el Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca y la Sociedad Rural de Bahía Blanca (SRBB) rindieron tributo a la destacada trayectoria del periodista Norman Fernández, al instituir oficialmente su nombre a la Sala de Prensa del predio de Villa Bordeu.

Durante la ceremonia, que contó con la presencia de dos hijas de Fernández y demás familiares, el presidente de la SRBB, Méd. Vet. Nicolás González Martínez, destacó la trascendencia del legado del homenajeado en la institución antes de descubrir la placa conmemorativa.

“Sabemos lo que significa Norman para nuestro sector y para el periodismo en general. Y por eso queremos que se perpetúe su nombre en nuestras instalaciones y dejarlo estampado en una placa”, expresó.

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Visiblemente emocionado por la presencia, además, de colegas, dirigentes y productores agropecuarios, Fernández tomó la palabra para agradecer el sorpresivo reconocimiento, ya que no estaba al tanto de la distinción.

“Esto más que un homenaje, es un golpe bajo. Es un golpe bajo que nunca me hubiera esperado de tanta gente amiga, de los colegas, de la gente de la Rural, de los productores; en fin…”, dijo.

En su discurso, Fernández reflexionó sobre la dificultad de alejarse de las coberturas en el predio ferial, al cual concurre desde 1963.

Con sus hijas María de Jesús (izq.) y María Nazareth.

“Yo vengo pensando hace algunos años y digo: '¿Cuál será el momento de decir: 'Bordeu, adiós y muchas gracias? Nos veremos en algún lugar'. Pero se me hace difícil decir que no, que no sigo porque tengo tantos amigos, tantos productores amigos, tantos colegas, tantos directivos... hasta los borregos y los carneros me deben conocer”, sonrió.

El histórico conductor del programa de La Voz del Campo (LVC, cuyo titular es Guillermo Ciamberlani), mencionó, además, que este año ha comenzado a delegar parte de las transmisiones. Pese a ello, asegura lo arraigada que está la exposición en su vida: “Confieso que se me hace difícil decir 'no voy más', porque parece que si no vengo más a Bordeu me falta algo”.

Fernández dijo, además, que este año ha comenzado a delegar parte de las transmisiones en el periodista Hernán Guercio.

Con los familiares directos.

En uno de los pasajes más sentidos de su alocución, Fernández se refiere al rol fundamental que han jugado los medios en su vida personal.

“Desde que me quedé solo en la vida (NdR: la pérdida de su esposa Clelia), la radio, sobre todo la radio, y también la televisión han sido mi tabla de salvación. Han sido las razones de vivir, porque compensar una soledad como la que sufren algunas personas no es sencillo”, compartió con el numeroso público presente.

Con José Luis Zara (izq). y Facundo Olavarría.

Para finalizar, Fernández destacó la calidez de la comunidad ruralista a lo largo de más de seis décadas de labor profesional.

“He conocido a unos cuantos presidentes de la Sociedad Rural de Bahía Blanca desde el año 63 que vengo aquí y todos me han dado su amistad, su confianza, su respeto. Verdaderamente me siento como si estuviera en casa. Muchas gracias”, concluyó.

Con José Irastorza, ex titular de la SRBB.

El acto asistieron la mayoría de sus colegas, y no solo agropecuarios, entre ellos Ariel Biagetti, con quien comparte una gran amistad.

Además de productores rurales, directivos de la SRBB y consignatarios, se apreció la presencia del Agr. Jaime Linares, quien fuera intendente municipal de Bahía Blanca entre los años 1991 y 2003.

Quienes provocaron una mayor emoción en Fernández fueron sus dos hijas, María de Jesús y María Nazareth, quien vive en La Plata, además de María Luján. Su otro hijo, Federico, reside en Buenos Aires.