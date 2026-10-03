Bordeu 2026: otra vez Néstor Aldazábal presentó al toro Gran Campeón Angus

Coñue 457 Emperador 162 T: 457, tal el registro del toro GC de Bordeu, a la hora de la foto oficial. / Fotos: Emmanuel Briane y Rodrigo García-La Nueva.

No hay con qué darle. No podría ser más acertada semejante expresión para explicar lo que sucede con los Angus de Néstor Aldazábal en las juras de clasificación de Bordeu.

Tras el inevitable prólogo, la información: esta tarde, el calificado jurado Carlos Ojea Rullán eligió al toro Angus de pedigree del lote 13 (tatuaje 457) de la cabaña 23 de Noviembre, de Aldazábal, en Coronel Dorrego, como el mejor de la exposición.

Más: el Reservado Gran Campeón correspondió a un animal del mismo establecimiento: lote 43 (tatuaje 493), que había sido mejor toro del primer premio en el campeonato dos años mayor.

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Al explicar las razones detrás de esta vigencia, el criador remarcó que el resultado responde a una planificación estratégica de largo plazo: “Esto lo venimos haciendo hace muchos años de la forma más prolija y siguiendo una línea de trabajo, de genética y de producir animales que sirvan para la región; es decir, lo que requieren los clientes”.

Néstor Aldazábal suma y sigue.

Asimismo, destacó —en diálogo con La Nueva.— el vínculo especial con la plaza local: “Para nosotros Bahía es muy importante. Acá nos sentimos locales y de esa manera tratamos de direccionar nuestros animales más destacados hacia Bordeu”.

La cabaña 23 de Noviembre (fecha de nacimiento del abuelo paterno de Néstor II, Ceferino), que está en dirección sur a solo 7 kilómetros de Coronel Dorrego, se había quedado con los grandes campeonatos machos de 2019, 2021 y 2025, aunque en todos los casos —desde 2018— llegó a las decisiones finales de competencia. Es decir, en los últimos 9 años llegó a la final en pista. El de hoy es el cuarto título.

El toro Angus RGC, también de 23 de Noviembre.

Detrás de la figura de un toro gran campeón existe un proceso minucioso que demanda más de dos años y medio de dedicación previa.

“Para que este animal esté acá, hoy, se arrancó hace tres años largos, cuando se empieza a mirar la vaca y hacer la combinación: esta va con este toro porque le veo determinada cuestión y con el toro se lo voy a potenciar”, detalló Aldazábal sobre el trabajo de selección.

A partir de allí, el manejo técnico adquiere un matiz casi artesanal. Por ejemplo, en su cabaña no se utilizan mixers ni raciones industrializadas estándar. Por el contrario, se implementa una rutina de alimentación estricta y gradual, respetando horarios fijos como si se tratara de un régimen humano (desayuno, almuerzo, merienda y cena).

“El objetivo es lograr que los ejemplares lleguen a la pista impecablemente presentados, en su punto justo de preparación y sin excesos de peso que condicionen su rendimiento”, aseguró.

Parece la fórmula perfecta, pero lo cierto es que desde el planteo teórico hasta la práctica existe, en el caso de Aldazábal, un desarrollo virtuoso que le permite lograr el éxito.

Respecto del remate de este lunes 5, donde todos los reproductores deben salir a la venta, el cabañero expresó un marcado optimismo respaldado por la coyuntura del sector.

“Las expectativas son las mejores. Estamos en un buen momento para invertir en ganadería y en genética y con una muy buena relación insumo-producto”, argumentó.

Por su parte, Ojea Rullán fundamentó minuciosamente las razones que lo llevaron a consagrar al animal dorreguense como el mejor de la muestra.

Carlos Ojea Rullán, jurado en Angus.

“Era el toro con menos detalles. Muy completo, de muy linda calidad racial, buen cogote, ancho, de buena costilla, buena circunferencia escrotal, ancho de lomo y, además, se movía bien. Realmente, un animal muy completo”, sostuvo.

El presidente de la SRBB, Nicolás González Martínez, pasó por la jura de Angus.

Al comparar la definición entre el Gran Campeón y el Reservado Gran Campeón, el jurado señaló que, si bien ambos presentaban un nivel excepcional, el finalmente ganador marcó la diferencia por tener un lomo más firme y excelentes datos de evaluación genética (DEPs), destacándose especialmente en área de ojo de bife, una de las características más buscadas en la ganadería de estos días.

“¿El nivel de Bordeu? Para mí, que es la primera vez que juro acá, ha resultado superlativa. Por eso en todo momento he felicitado a los expositores por el trabajo que realizan”, indicó.

Esta devolución técnica fue sumamente valorada por el propio Aldazábal, quien ponderó la jerarquía de Ojea Rullán.

“Es un jurado de primera línea que da docencia, le enseña al criador y a los veterinarios; y al productor que lo escucha. Uno debe capitalizar esas pequeñas observaciones y asimilarlas para el futuro”, agregó.

Otros resultados

En la misma jura de clasificación de Angus de pedigree, el Gran Campeonato en hembras quedó en manos del lote 33 de la cabaña Don Nicolás, de Pablo Nicolás Colantonio, en Coronel Dorrego, en tanto que en GC en terneras fue para el lote 24 de la cabaña La Bellaca, de Lauro H. Gilardi, en Salliqueló.

El Gran Campeonato en hembras quedó en manos del lote 33 de la cabaña Don Nicolás.

En machos, el mejor ternero correspondió al lote 3 de la cabaña La Ilusión, de Micaela Mitzig, en Bajo Hondo.

En puros controlados, mejor hembra de lote para el tatuaje 125 del lote 81 de La Escondida, de Carolina Garciarena, en Estela y segunda mejor hembra la número 112 del lote 78, de El Recuerdo, de Jorge L. Jacquier, en Puan.

El lote campeón 2 D en machos PC fue el número 55, de El Recuerdo y el lote RC 2 D en machos PC fue el número 60, de La Escondida.

El lote Gran campeón macho fue el 55 de El Recuerdo, en tanto que el lote RGC recayó en el 58 de La Cassina, de La Cassina, en Laguna Alsina.

El mejor toro (tatuaje 48 del lote 63) lo presentó la cabaña La Chingola, de Alvarez, en Coronel Dorrego, en tanto que el segundo mejor toro (tatuaje 38 del lote 60) recayó en la Escondida.