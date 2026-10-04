Sube la temperatura: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada que comenzará fría pero que irá templándose hacia la tarde, con cielo mayormente soleado, es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca este lunes.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 24 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será frío y soleado a templado; el viento será leve con ráfagas de intensidad moderada del sector oeste y la visibilidad será buena.

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La temperatura mínima será de 11 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será templado y mayormente soleado. El viento tendrá intensidad leve con ráfagas moderadas del sector oeste, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas se dará la máxima del lunes, con 24 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fresca con cielo poco nuboso. Se estima para medianoche una temperatura de 13 grados centígrados.