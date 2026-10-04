La UNS apuesta por la virtualidad para acompañar a sus futuros ingresantes

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Con el objetivo de reducir los costos a las familias de la región y también de favorecer la articulación con las escuelas secundarias, la UNS modificó desde este segundo cuatrimestre la modalidad de dictado de las clases del programa de Acompañamiento a las Trayectorias iniciales, las cuales sirven para preparar a los ingresantes para rendir las materias que se les exige de acuerdo a la carrera en que se inscribieron.

A partir de ahora la modalidad será exclusivamente virtual, a distancia, y sólo tendrán carácter presencial los exámenes correspondientes. El secretario general Académico, Mariano Garrido, dio a La Nueva. algunas precisiones sobre el cambio.

“Tenemos buenas expectativas con esta decisión y de hecho advertimos mucho interés y consultas. La decisión se tomó considerando varios puntos: accesibilidad, economía de las familias, cuestiones climáticas y de infraestructura, las cuales se complican especialmente en febrero. También está la tendencia de los chicos a aprender a través de tecnologías de la información y la comunicación”, detalló.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Uno de los puntos que puede verse como negativo con la virtualidad es el de la sociabilización, por los cual la UNS implementará un conjunto de acciones tendientes a compensar esa desventaja.

“Estamos preparando actividades con las Unidades Académicas, con los tutores y con las Subsecretarías de Coordinación Académica y la de Trayectorias Estudiantiles y Vida Universitaria para que los estudiantes tengan un buen recibimiento. Es una manera también para que pueden conocer a sus futuros compañeros”, agregó.

La implementación del nuevo sistema se mantendrá de ahora en adelante, salvo que a futuro vuelva a ser modificado por el Consejo Superior.

De qué se trata

El pasado lunes 28 comenzó la inscripción a los cursos virtuales del programa de Acompañamiento a las Trayectorias Iniciales (ATI). Más allá del cambio de modalidad la idea general sigue siendo la misma: favorecer la transición estudiantil del nivel secundario al universitario.

Los cursos serán virtuales y autogestionados, adecuados al desarrollo de actividades y a las necesidades de los estudiantes.

Quienes ingresen en 2027 o lo hayan hecho en anteriores ciclos y adeuden su aprobación podrán acceder a los contenidos de los cursos en cualquier momento y desde cualquier lugar, respetando las diferentes oportunidades y tiempos de aprendizaje.

Al avalar esta modificación en la manera de dar las clases, el Consejo Superior tomó en cuenta que la población estudiantil oriunda de la región –que representa casi el 50% de los ingresantes-- evita así gastos de alojamiento y manutención durante un mes, lo que conforma “una carga económica que puede constituir una barrera para el acceso a la universidad”.

Tanto el Consejo como la Secretaría General Académica, impulsora de la modificación, coinciden en la expectativa de que la forma virtual “contribuya a mejorar la articulación entre las escuelas secundarias y la UNS, a partir de la disposición de recursos didácticos en un repositorio digital”.

Dos partes del programa continuarán siendo presenciales: los exámenes y las actividades del Taller del Ingresante, que busca familiarizar a los aspirantes con el funcionamiento universitario. En este caso, las propuestas se concretarán presencialmente durante dos quincenas, en marzo y agosto.

Los detalles

Las fechas para la primera aplicación es para el periodo comprendido entre el 28 de septiembre y el 11 de diciembre. Será a través de un formulario digital. Entre el 11 y el 15 de diciembre se recibirán solicitudes para rendir los exámenes presenciales que se tomarán el 17 y el 18 del mismo mes, con horarios y espacios aún a confirmar.

Las actividades virtuales del ATI se concretarán a través de la plataforma Moodle y contarán con material de apoyo audiovisual y escrito. En busca de un aprendizaje progresivo, se dispondrán de evaluaciones autoadministradas, que no relevarán de la obligatoriedad de rendir el examen presencial. Durante las dos semanas previas a esa instancia, se contempla la disposición de tutorías virtuales de consulta.