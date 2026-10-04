"Entendemos la importancia estratégica que tiene Bahía Blanca por su potencial"

El intendente de Pilar, Federico Achaval, resaltó la importancia estratégica de Bahía Blanca en términos industriales y de producción, y planteó la necesidad de consolidar ese potencial de crecimiento, resaltando al polo y al puerto como actores clave en ese proceso.

Durante un encuentro de la Liga de Intendentes Peronistas llevado a cabo en nuestra ciudad, consideró también que un jefe comunal debería ser el próximo gobernador bonaerense y reconoció que es necesario trabajar "para unir al peronismo, para rediscutir el modelo de Argentina".

Además, sostuvo que es demasiado pronto para hablar de candidaturas de cara a 2027, "porque la realidad cotidiana de las familias" las obliga a estar atentas a cuestiones como la economía, el trabajo y el acceso a la salud.

"Desde la Liga entendemos la importancia estratégica que tiene Bahía Blanca con respecto a su potencial de crecimiento en términos petroquímicos y en la administración de su puerto como uno de los puertos centrales de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina —señaló—. También comprendemos la realidad que tiene la ciudad y la necesidad de seguir pensándose en términos estratégicos".

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En diálogo con La Nueva., sostuvo que la localidad atraviesa problemáticas similares a las de otros distritos bonaerenses, como puede ser la reciente quita de los subsidios por Zona Fría promovida desde el Gobierno nacional.

"Vinimos a acompañarlo a Federico Susbielles, porque creemos que la Liga tiene que ser solidaria con otros intendentes que tienen ese legítimo reclamo: estamos planteando discutir las cuestiones de la vida cotidiana de la gente desde la territorialidad y desde la política", remarcó.

Esos no son los únicos cuestionamientos: en la Liga consideran que "es tiempo de que un intendente sea el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires". Achaval sostuvo que también deben tener "un rol central en la administración" del gobierno bonaerense debido a su capacidad y dinámica de toma de decisiones.

Sin embargo, aclaró que aún no llegó el tiempo de las candidaturas, ya que "la realidad cotidiana de las familias y de los vecinos está en la agenda de la economía familiar, en la necesidad de trabajo, en la necesidad de garantizar el derecho a la salud y en la necesidad que hay en el Conurbano de la provincia de Buenos Aires de una mayor seguridad".

"Adelantar esa discusión es ir a destiempo con la realidad de las familias y de los vecinos que tenemos en nuestros municipios", manifestó.

La unión del Peronismo

Achaval hizo varias referencias a la necesidad de "unir al peronismo, para que las diferencias y discusiones que existen y que son públicas encuentren un cauce".

"Es el principal aporte que busca hacer la Liga porque entendemos que a nivel nacional, por sobre todas las cosas, es necesario rediscutir el modelo de Argentina, y que no refleja lo que nosotros vemos desde la provincia de Buenos Aires: la necesidad de fortalecer los parques industriales, la necesidad de fortalecer el sistema educativo, la necesidad de fortalecer el programa energético vinculado al desarrollo nacional", dijo.

A todo esto se sumarían cuestiones como "seguridad jurídica y previsibilidad, que es parte de lo que se le reclama muchas veces al peronismo".

"Pero no estamos de acuerdo con que para que el Estado ahorre, las familias tengan que tener frío en el invierno; ni en que para generar equilibrios financieros, no podamos generar una política energética que permita el desarrollo de las industrias de nuestro país. Por supuesto que queremos una Argentina con baja inflación y equilibrio económico, pero el fin de la política es el bien común, y el bien común es administrar para que los argentinos vivan mejor", explicó.

En cuanto a los nombres que podrían liderar la boleta a nivel nacional en 2027, Achaval consideró que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner "está haciendo las presentaciones correspondientes para poder ser candidata: aquellos que puedan aportar al pensamiento del peronismo es bueno que puedan participar".

"En la misma línea, Axel Kicillof también tiene sus expectativas. Tenemos que trabajar para que todas esas alternativas tengan una síntesis, porque vemos que la sociedad demanda y nos necesita en la construcción de una Argentina para los argentinos", remarcó.

Zona Fría

Respecto de la quita del beneficio de Zona Fría a distintos distritos de la provincia, entre ellos Bahía Blanca y gran parte del Sudoeste Bonaerense, Achaval dijo que "el Gobierno nacional está encontrando los mecanismos para sacar las leyes que en línea con lo que parte de su ciudadanía le ha reclamado".

"Hay que ser claros: el modelo económico que está planteando el Gobierno nacional va a hacer que en los próximos meses varios millones de bonaerenses paguen una mayor tarifa en el servicio de luz y de gas, y el beneficio no es en favor del Estado nacional; es en beneficio de unos pocos —aclaró—. Esa es la discusión que en definitiva hay en la Argentina: para quién se gobierna cuando uno tiene la responsabilidad del Estado nacional".

División de la provincia

Respecto de los proyectos de división de la provincia de Buenos Aires, el intendente de Pilar señaló estar "convencido de que la provincia de Buenos Aires bien administrada tiene una enorme oportunidad de salir para adelante".

"Con sus 135 municipios y con más de 17 millones de habitantes, tiene una capacidad y una potencia enorme en términos productivos que hay que aprovecharla en su totalidad", dijo.

PASO sí

En cuanto a la posibilidad de mantener o quitar las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Achaval consideró que deben mantenerse porque "la participación popular siempre sirve para estas instancias y porque es un mecanismo que no tiene que ser utilizado partidariamente, sino como participación de la vida democrática del pueblo".

"Además, es un mecanismo que puede y una herramienta que puede ser útil para resolver los problemas de discusión que hoy tiene el peronismo y otras fuerzas políticas", concluyó.