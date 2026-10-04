Condenan a un bahiense que había sido noticia por contrabando de cocaína

El Tribunal de Casación Penal bonaerense acaba de confirmar la condena de un tribunal de Azul contra un bahiense que hace varios años había sido noticia en nuestra ciudad por un delito relacionado con el narcotráfico.

Se trata de Emiliano Hernando Gaztañaga, de 37 años, despachante de aduana y con último domicilio en Lavalle 457 de nuestro medio.

El nombre de Gaztañaga ocupó todos los portales de información en abril de 2018, cuando en principio fue detenida su entonces novia colombiana, Lina Alejandra Gómez Canchila, en el aeropuerto de Ezeiza, cuando portaba en una valija un cargamento de cocaína, trasladado en planchuelas, que fue detectado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

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Días después, en Alvarado al 400, fue capturado el hombre, quien en ese momento trabajaba en una droguería de nuestra ciudad y era amigo o conocido de Juan Ignacio Suris.

Años después, el Tribunal Oral Penal Económico Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a la pareja por el intento de contrabando de drogas, en infracción al Código Aduanero.

La extranjera recibió 3 años de prisión en suspenso (porque colaboró con la investigación), mientras que a Gaztañaga le impusieron 4 años y medio de cárcel, que purgó en el Complejo Penitenciario Federal Nº 2 de Marcos Paz hasta octubre de 2022.

A menos de un año de su libertad, Gaztañaga volvió a caer detenido.

Esta vez fue en la medianoche del 1 de agosto de 2023, durante un operativo de control de la Gendarmería en la ruta nacional 3, kilómetro 294, en jurisdicción del partido de Azul.

En principio los uniformados habrían detectado una infracción de tránsito del vehículo Hyundai Génesis cupé 2.0 T, que conducía el bahiense desde nuestra ciudad a Buenos Aires.

Sin embargo, al solicitarle la documentación al conductor, detectaron que debajo de su butaca transportaba un revólver calibre 22 largo Tala, con 6 municiones en su tambor, mientras que en el compartimiento central (porta objetos) tenía una pistola 9mm, con cargador colocado y tres municiones y una vaina.

A su vez, en una mochila gris llevaba 33 municiones y dos vainas servidas de calibre 22 y 4 balas 9mm.

En juicio abreviado, el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Azul le impuso 4 años de prisión, por los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y portación ilegal de arma de guerra sin la debida autorización, en concurso real.

Pidió nulidad

La defensa particular de Gaztañaga, a cargo de la abogada María Lara Sinigaglia, apeló el fallo y la novedad es que en los últimos días, la Sala V de Casación provincial confirmó la decisión, con los votos de los doctores Manuel Alberto Bouchoux y Mario Eduardo Kohan.

La defensora cuestionó la validez del operativo que permitió el secuestro de las armas, al considerar que se dio sin la orden judicial correspondiente y sin que se hubieran verificado circunstancias que habilitaran a prescindir de ella.

La potencial infracción de tránsito, basada en la documentación presentada, no justificaba la actuación policial, según la abogada.

"Ninguna persona a la madrugada, en un operativo de tránsito supuesto, deja de mostrarse nervioso", afirmó, para luego plantear la nulidad del operativo.

Sin embargo, Casación rechazó los argumentos y confirmó la sanción condenatoria contra Emiliano Gaztañaga.

Planteo que "deviene tardío"

Los jueces de Casación consideraron que el planteo nulificante realizado por la defensa del bahiense llegó fuera de término.

"No puede soslayarse que, habiéndose clausurado la instancia investigativa con la elevación a juicio y la posterior suscripción del acuerdo de juicio abreviado entre las partes, el planteo nulificante deviene tardío y, por lo tanto, no activa el control casatorio", dijeron.

"Si lo que persigue la defensa es cuestionar la legitimidad del 'estado de sospecha' invocado por el personal de Gendarmería, al proceder a inquirir sobre el vehículo a partir de las razones expuestas en el acta inicial -esencialmente la actitud del imputado, que se mostraba inquieto por su 'estado de nerviosismo'-, tales reparos debieron ser formulados en la etapa procesal oportuna", agregaron.

Al mismo tiempo confirmaron que las armas eran aptas para disparar y estaban cargadas, con lo cual no se podría atenuar la calificación legal.

"La portación implica la facultad de trasladar el arma de un lugar a otro, circunstancia que se verifica en el caso de armas de fuego que se trasladan dentro de un vehículo", informaron los jueces.

Planchuelas con cocaína

Arribo. El 14 de abril de 2018, Lina Gómez Canchila llegó a Ezeiza en un vuelo de Copa Airlines proveniente de Cali. Afuera del aeropuerto la esperaba su novio, Emiliano Gaztañaga.

Scanner. Cuando traspasó por el scanner su equipaje (un bolso negro), se observaron "imágenes dudosas", compatibles con la existencia de "sustancia orgánica".

Planchuelas. Con la presencia de testigos hábiles, la PSA abrió el bolso, realizó un corte en un lateral y detectó planchuelas de poliuretano, cuyo contenido dio positivo de cocaína tras ser sometidas a reactivos.

Vínculo. Al quedar detenida, la joven maquilladora nacida en Bucaramanga y madre de un hijo, confesó que en Colombia había iniciado su noviazgo con Gaztañaga y que él la iba a esperar en el aeropuerto para viajar juntos a Bahía.

Captura. Sin novedades de su novia (no se enteró de la detención), el hombre se retiró de Ezeiza pero fue capturado, diez días después, en nuestra ciudad.