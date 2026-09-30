Intendentes peronistas en Bahía: "Puede estar aquí el próximo gobernador de la Provincia"

Bahía Blanca fue escenario este miércoles de un encuentro de la Liga de Intendentes Peronistas de la provincia de Buenos Aires, que reunió a Federico Achával (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Federico Otermín (Lomas de Zamora), junto al jefe comunal bahiense Federico Susbielles.

La jornada tuvo como eje el abordaje de cuestiones productivas y de infraestructura, con una agenda que incluye temas vinculados al puerto, una reunión con representantes del sector agropecuario en la Bolsa de Cereales y una visita al Centro de Interpretación de la Cooperativa Obrera, junto al sector cooperativo.

Sin embargo, el encuentro también dejó planteada una discusión de alcance político: la posibilidad de que alguno de los intendentes que integran el espacio pueda convertirse, en el futuro, en candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

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Fue el propio Susbielles quien puso el tema sobre la mesa al destacar que los dirigentes que llegaron a Bahía Blanca tienen "aspiraciones de dirigir los destinos de la provincia de Buenos Aires".

"Me parece muy importante que los dirigentes estén cada vez más interiorizados de las problemáticas que tiene la ciudad. Que el próximo gobernador sea bonaerense y sea intendente nos parece importante. Puede estar aquí el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires", sostuvo el jefe comunal.

En esa línea, Granados fue más explícito al referirse a las expectativas del espacio. "Vamos a seguir preparándonos para esta idea que tenemos de que en un futuro un intendente o intendenta de la Liga pueda llegar a gobernar la Provincia", afirmó.

El rol de Bahía Blanca

Durante el encuentro, Susbielles buscó poner en el centro de la agenda las necesidades de Bahía Blanca y su aporte al desarrollo provincial y nacional. "Nos parece importante hablar de todo lo que Bahía Blanca necesita. Venimos aportando mucho al desarrollo de la Provincia, de la Nación, y estamos prestos a recibir inversiones fundamentales para la ciudad que tienen que estar respaldadas también con políticas de Estado", señaló.

En particular, mencionó la necesidad de avanzar con inversiones para mejorar las rutas y la infraestructura ferroviaria, además de plantear la necesidad de consolidar el perfil productivo de la ciudad. "Fundamentalmente, trazar una línea que ponga a Bahía en el centro productivo de la provincia", sostuvo.

También remarcó la importancia de que quienes aspiran a ocupar responsabilidades provinciales conozcan de primera mano las dificultades y oportunidades de los distintos municipios.

Por su parte, Otermín destacó la necesidad de avanzar en una mayor integración entre los distritos bonaerenses. "Estamos pensando mucho en la idea de la integración. Venimos conversando que hay una serie de problemáticas comunes entre los distritos y queremos trabajar en ello", afirmó.

El intendente de Lomas de Zamora sostuvo que "el rol de Bahía Blanca es estrategico para la Provincia y para nuestro país". "Hoy vivimos momentos difíciles, pero tenemos esperanza", agregó.

Zona fría, rutas e infraestructura

Achával, en tanto, puso el foco en algunas de las problemáticas concretas que atraviesan a Bahía Blanca y otros municipios bonaerenses. "Venimos como Liga a acompañar el legítimo reclamo de Bahía Blanca y de muchos municipios de la provincia de Buenos Aires por el sostenimiento del régimen de la zona fría. El ahorro del Estado no puede ir en contra del cuidado de nuestras familias", sostuvo.

El intendente de Pilar también vinculó las dificultades locales con desafíos más generales de la provincia y el país. "Pensar la Argentina para sus habitantes tiene que ver con cómo pensamos nuestro crecimiento", señaló.

En ese sentido, destacó la importancia productiva de la ciudad y manifestó que desde la Liga siguen de cerca las inversiones que puedan llegar. "Somos conscientes de la importancia de Bahía, el puerto y el polo petroquímico", afirmó.

Mantegazza, por su parte, puso el acento en el rol que deberían tener los gobiernos locales en las próximas etapas. "Estamos convencidos de que tienen que tener una centralidad clave, con transferencia de recursos y cada vez mayor autonomía", concluyó el intendente de San Vicente.