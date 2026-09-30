Condenaron a un sujeto acusado de vender drogas en la ciudad

Un sujeto fue condenado a 4 años y 10 meses de prisión por vender drogas en nuestra ciudad.

El fallo del Tribunal en lo Criminal Nº 1 recayó en Rodolfo Ariel Molina, quien fue hallado culpable de los delitos de "comercialización y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización".

Según la investigación del fiscal Mauricio Del Cero, se acreditó que el imputado vendió cocaína y marihuana entre el 2 de octubre de 2024 y el 15 de enero de 2026.

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Las maniobras se realizaban a través de entregas pactadas en puntos acordados previamente y utilizaba cuentas bancarias virtuales para recibir los pagos de las transacciones.

El operativo decisivo tuvo lugar a principios de este año, cuando efectivos de la comisaría Cuarta allanaron la vivienda de Molina en Capitán Montero al 2.200, donde incautaron dosis de cocaína destinadas a la comercialización.

"Entre las pruebas clave acumuladas en el expediente se destaca el peritaje sobre el teléfono celular secuestrado al acusado. En el dispositivo se hallaron capturas de pantalla de transferencias bancarias enviadas y recibidas, fotografías de cogollos de cannabis y conversaciones explícitas sobre las transacciones", describieron voceros del Ministerio Público.