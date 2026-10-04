El largo camino hasta adjudicar la segunda etapa del canal Maldonado

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Pocas veces una licitación tuvo tantas marchas y contramarchas como la realizada por el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires los primeros días de diciembre de 2025, cuando once empresas presentaron sus ofertas para la etapa II del canal Maldonado, una obra clave en la recuperación del derivador afectado por la inundación del 7 de marzo de 2025.

Si bien en febrero de este año la provincia anunció que la obra fue adjudicada a la Unión transitoria de empresas (UTE) integrada por Coince Bahía SA y Tecma SA, que fuera la segunda oferta más baja presentada, a partir de ese momento se debieron atender una serie de presentaciones e impugnaciones realizadas por los participantes en la compulsa.

Prueba de lo complicado del proceso fue que finalmente fueron desestimadas o rechazadas 9 de las 11 ofertas, con lo cual solo dos quedaron en condiciones de ser consideradas.

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La propuesta más baja presentada en diciembre fue la de la BAASA SA (con sede en la ciudad de Córdoba)—INSA SA, de Ensenada, que cotizó la obra en $ 24.258.702.316, un 31,90% por debajo del presupuesto oficial (PO).

La semana última, el ministerio que conduce Gabriel Katopodis resolvió finalmente adjudicar las obras a Vial Agro SA, con sede en Tres Arroyos, en $ 26.510 millones, un 15% por debajo del PO de $ 35.600 millones.

En el caso de Coince y Tema, que había presentado una rebaja del 28,42%, finalmente su propuesta fue desechada tras la decisión de la UTE de no mantenerla vigente.

La adjudicación a Vial Agro incluye la totalidad de los trabajos, la dirección, inspección y la reserva legal exigida por las normas vigentes.

Los detalles

La conflictividad de la licitación se centró en un conjunto de exigencias presentes en el pliego, entre las cuales se destacaba la obligación de las empresas de haber realizado obras similares a las que se licitaban.

Si bien por su envergadura la convocatoria captó el interés de 11 oferentes –en algunos casos con la figura de UTE--, la mayoría no cumplió con esos antecedentes.

En la resolución final, la administración bonaerense destacó que “por no responder a los requisitos técnicos mínimos establecidos y a las condiciones particulares” se desestimaron las ofertas de TPS, Briales, Marcalba, Fontana Nicastro y Ecodyma.

Por similares razones, fueron rechazadas las presentadas por Insa—Basaa; Riva-Centro Construcciones; Marín Construcciones—Constructora Beton y Construmex-Laveco.

Así Vial Agro, que en los papeles ocupaba el sexto lugar con su propuesta, será finalmente la responsable de los trabajos.

De acuerdo a datos aportados desde el ministerio bonaerense, la obra se comenzaría a fines de octubre, con un plazo de ejecución de 365 días corridos.

El todo

El proyecto de reconstrucción del canal Maldonado está dividido en seis etapas, estando a la fecha en ejecución la primera. El objetivo es ampliar su capacidad de evacuación y reconstruir sus siete kilómetros de infraestructura hidráulica.

Los trabajos abarcan canalización de hormigón armado, construcción de nuevos puentes, reconstrucción del derivador del Parque de Mayo, sumideros y un ambicioso tratamiento paisajístico que incluye varias plataformas sobre el canal.

La etapa II que ahora se pondrá en marcha comprende la reconstrucción de 2 kilómetros del canal, entre calle Don Bosco y la desembocadura. Será la primera intervención destinada a ensanchar la boca del canal, que pasará de 19 a 26 metros de ancho.

Se construirán nuevos puentes en calles Pampa Central y Pacífico y aparecerá en escena un conjunto de siete explanadas de diferentes anchos –según su destino-- sobre el canal. Habrá dos de 26 metros –destinadas a funcionar como plazas--, otras dos de 13 metros, para servir como cruces peatonales y sitios de permanencia, una de 6,50 metros, para conectividad peatonal, y dos pasarelas de 3,50 m de ancho.

El canal quedará revestido con hormigón armado y en el fondo se hará el primer tramo de una suerte de vereda que servirá para el tránsito peatonal y de bicicletas.

Si bien no hay una fecha definida, desde el Ministerio de Infraestructura se señaló que se trabaja en la preparación de los pliegos de la siguiente etapa, la III, con la idea de licitarla antes de terminar el año. La misma comprende la intervención entre calles Don Bosco y Castelli.

El presente

En relación a las tareas hoy en marcha, como parte de la denominada Etapa I, desde la secretaría de obras públicas del municipio se señaló que se trabaja en las veredas del puente de calle Pampa central, tras lo cual viene el encofrado de muros, barandas y losas de acceso.

En el caso del puente de calle Don Bosco ya están colocados los dinteles y pantallas, dando comienzo ahora al montaje de las vigas longitudinales.

En cuanto al puente Ferroviario el mismo estaría finalizando para fines de octubre.

Las propuestas de la etapa II

En diciembre de 2025, fueron:

--BAASA SA—INSA SA: -31,90%, $ 24.258.702.316.

--Coince Bahía-Tecma: -28,42%, $ 24.258.702.316

--Construmec-Labeco SA UTE: -25,29%, $ 26.610.282.161

--Marín Construcciones-Constructora Beton SA: -19,76%, $ 28.581.696.180

--Riva Centro Construcciones UTE: -17,18%, $ 29.499.615.712

--Vial Agro SA: -15,80%, $ 29.990.158.077

--Fontana Nicastro: -13,23%, $ 30.906.363.604

--Recodyma SA: -12,90%, $ 31.025.293.877

--Briales SA: -12,03%, $ 31.336.088.696

--TPS SA: -9,62%, $ 32.191.423.391

--Marcalva: -4,35%, $ 34.070.625.966

