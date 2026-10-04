Scaloni habló sobre su futuro en la Selección: "Estoy intentando no olvidarme de vivir“

Tras la contundente victoria por 7-0 frente a Burkina Faso en el estadio Monumental, el director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, analizó el rendimiento del equipo, valoró el esfuerzo del combinado africano, se refirió al inminente retiro de Lionel Messi y despejó las dudas en torno a la continuidad de su contrato al frente de la albiceleste.

"Siempre se sacan conclusiones. Hay que ver la manera en que los chicos afrontan el partido. Siempre hay algo para rescatar, como la actitud; nosotros tenemos todo para perder en estos partidos. Antes de la charla les dije que esto es la Selección y va a haber partidos que son más lindos para jugar. Haber hecho debutar a los chicos es algo positivo", comenzó expresando el estratega santafesino al evaluar el desempeño de sus dirigidos.

En la misma línea, agregó sobre el desarrollo táctico del encuentro: "El primer tiempo fue bueno, lo tomamos bastante en serio. En el segundo tiempo hicimos los cambios para que jugaran [todos]. Siempre respetamos al rival".

En relación con el nivel del seleccionado burkinés y las graves complicaciones logísticas que afrontó el plantel visitante debido a la cancelación de vuelos para llegar a Buenos Aires, el director técnico campeón del mundo tuvo palabras de elogio y agradecimiento: "Quiero agradecerles a los que han venido, por el esfuerzo que han hecho. Intentamos jugar el partido como si fuera una final porque es la única manera de respetarlos. Es destacable lo que hicieron, porque el partido podría haberse suspendido. Dignifican el fútbol".

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Consultado luego sobre el histórico partido del próximo martes frente a Benín, que marcará la despedida definitiva y el retiro de Lionel Messi de la Selección, Lionel Scaloni no ocultó su sensibilidad: "Me imagino un partido lleno de emoción de todos, incluido de Leo. El momento en el que pise el Monumental va a ser un momento único e inolvidable. Agradezco ser parte de eso porque va a ser su día, con sus compañeros. Yo seré un espectador, pero lo haré con seriedad. Tendremos un entrenamiento con él y disfrutaremos del tiempo con él".

Además, dimensionó el fervor popular generado por el capitán argentino: "Me imagino que si hubiera cinco Monumentales, se hubieran llenado. Todos quieren estar en ese partido; me han escrito de todos lados para ver si conseguía una entrada. Siempre hablamos de si está o no está. Hay que seguir jugando, pero la sensación de tenerlo a él en la cancha es algo único. Lo que él transmite a todos, al rival, a sus compañeros y al público, no se lo vi a nadie y es lo que más vamos a extrañar".

Por otra parte, ante las recurrentes preguntas sobre su continuidad en el cargo y las negociaciones en torno a la renovación de su vínculo, el entrenador fue categórico: "Cuando haya algo, lo vamos a comunicar; por ahora no hay nada".

En un plano más íntimo, Lionel Scaloni reflexionó sobre el desgaste mental que implica conducir a la selección campeona del mundo y la necesidad de preservar su espacio personal: "Cuando se hace algo, se hace porque se quiere. Nadie me pone una pistola en la cabeza para seguir. Estoy intentando no olvidarme de vivir, tener mi vida y seguir de la misma manera como la gente me conoce. Me ha servido un montón la charla que tuve con la esposa de Alejandro Sabella sobre disfrutar más. Es importante poder vivir, porque este puesto tiene mucha responsabilidad. Además de la pasión por el fútbol, sigo haciendo mis cosas para que esto no te consuma y no termines siendo un esclavo. Soy muy reacio a eso", concluyó.

Agencia NA