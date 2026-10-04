Más de 20.000 voluntarios inscriptos para la visita del papa León XVI a la Argentina

En apenas 20 días, 20.000 personas se postularon para ser voluntarias durante la visita del papa León XVI a la Argentina. La convocatoria, impulsada por la Conferencia Episcopal, apunta a conformar un equipo que acompañe las actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La inscripción permanecerá abierta hasta el lunes 5 de octubre a las 23.59 y se realiza a través del sitio sitio oficial del episcopado.

Podrán anotarse argentinos o residentes en el país de entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026. Una vez cerrada la preinscripción, la organización seleccionará a los voluntarios y dará inicio a las instancias de formación obligatoria.

Cómo es el proceso de selección y qué datos piden

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El formulario de inscripción solicita datos personales, información de contacto, ocupación, nivel de inglés, italiano y portugués, disponibilidad horaria y si la persona tiene alguna discapacidad.

Además, los interesados deberán firmar un acuerdo de compromiso tras leer las condiciones generales del voluntariado.

Desde el episcopado aclararon que la preinscripción no garantiza un lugar en el equipo, sino que la asignación dependerá de las necesidades de la organización, el perfil y la disponibilidad de cada postulante. Algunos servicios podrían requerir disponibilidad previa al evento.

La participación en las instancias de formación será obligatoria para todos los seleccionados. Los voluntarios deberán respetar los protocolos, mantener la confidencialidad de la información recibida y cumplir las indicaciones de sus responsables.

Qué perfil se buscan para los voluntarios

Según la organización, el voluntario deberá asumir su rol como “un servicio a Dios, a la Iglesia y a los demás, con responsabilidad, humildad, alegría y espíritu de entrega”. Se espera que cada tarea, visible o no, “se realice con el mismo compromiso y que los voluntarios transmitan acogida, respeto, paciencia, cercanía y fraternidad”.

También aclararon que no todos los voluntarios estarán cerca del papa ni ocuparán lugares privilegiados, sino que muchas tareas se desarrollarán lejos de los espacios centrales. “El sentido del voluntariado estará en servir donde la organización lo requiera, con generosidad y fidelidad”, informaron.

Además, se valorará la flexibilidad, la capacidad de adaptación y el trabajo coordinado, ya que pueden surgir cambios de función, horario o lugar de servicio durante la visita. La organización se comprometió a acompañar y cuidar a cada voluntario durante todo el proceso.

La participación es libre, solidaria y gratuita: no genera relación laboral ni derecho a remuneración. Cada voluntario deberá usar responsablemente su acreditación y los materiales asignados, y actuar siempre dentro de la estructura organizativa.

“En todas las circunstancias, se espera que el voluntario procure vivir su servicio de manera coherente con los valores del Evangelio, haciendo de la humildad, la comunión y la esperanza el sello de su participación”, expresaron. (con información de TN)