La bronca de Fito Páez en Mar del Plata: “No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país”

Fito Páez protagonizó un tenso momento durante su show en la ciudad de Mar del Plata. En medio del recital, el músico manifestó su malestar con el personal de seguridad que trabajaba en el lugar.

Desde el escenario, el artista cuestionó la actitud de los encargados de controlar al público y cuestionó el modo en el que llevaban adelante su tarea. “Me tienen los h... llenos, man. Con tanto odio, tanta mier... y tanta cara de or... y de policía, loco. Se terminó eso. No existe más”, expresó con indignación. Todo quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

Todo ocurrió mientras Fito estaba frente a una multitud que había llegado para disfrutar de su música. Lejos de continuar con el repertorio, el cantante decidió detener el show para hacer público su malestar.

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Los testigos dijeron que la indignación del músico rosarino fue porque los empleados de seguridad le ordenaban al público que permaneciera sentado en sus lugares. “No se dejen avasallar. Párense ustedes también”, le reclamó Páez a sus fans.

Su reclamo estuvo dirigido especialmente a quienes estaban ubicados frente al escenario y tenían a su cargo la seguridad del recital. Fito cuestionó lo que percibía como una actitud excesivamente rígida hacia los espectadores y dejó en claro que no estaba de acuerdo con el modo en que se estaba desarrollando el operativo.

El momento quedó registrado por varios de los espectadores presentes y comenzó a viralizarse. En las imágenes se puede ver al cantante detener su presentación para dirigirse al personal de seguridad y manifestar su disconformidad.

El enojo fue tal que Páez habría llegado a revolear un micrófono sobre el escenario, de acuerdo con la palabra de algunos de los presentes.

Pese al reclamo, el episodio no pasó a mayores y el recital continuó con normalidad. Sin embargo, el particular reclamo del autor de Al lado del camino se convirtió en uno de los momentos más comentados de su presentación en Mar del Plata. (con información de TN)