La Jenny tiene nuevas historias para contar y llega con su show al Don Bosco

Después de varias temporadas con localidades agotadas en Mar del Plata y de recorrer escenarios de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, La Jenny vuelve al teatro con una nueva aventura: “Cachicalientas Tour”.

El personaje creado por Wali Iturriaga, uno de los fenómenos humorísticos surgidos de las redes sociales, llegará al Teatro Don Bosco con un espectáculo que propone una combinación de monólogos, situaciones delirantes, canciones, improvisaciones y una permanente interacción con quienes estén en la sala.

En esta nueva propuesta, La Jenny se mete con temas tan cotidianos como las relaciones, las redes sociales, los viajes y las nuevas generaciones, llevándolos al terreno del absurdo y el humor. La fórmula que la convirtió en un personaje seguido por millones de personas también se traslada al escenario.

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