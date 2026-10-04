Piden más de $15.000.000 para hospedarse en Luján durante la visita del papa León XIV

El 10 de noviembre, la ciudad de Luján será una de las sedes por donde pasará el papa León XIV durante su visita a la Argentina, y los alojamientos están colapsados.

Con las 1.800 plazas hoteleras habilitadas en la ciudad ya reservadas, los fieles tendrán que optar por hospedarse en departamentos que se alquilan a través de agencias de turismo a precios exorbitantes.

“Descanso León”, “La casa del papa” o “Vista exclusiva a la visita del Papa” son algunos de los nombres que eligieron los dueños de las propiedades en los anuncios de Booking.com y Airbnb, con alojamientos ubicados a pocos metros de la Basílica de Luján.

La más costosa se alquila por $15.553.643 la noche. Se trata de una casa de dos dormitorios con camas dobles, situada frente a la capilla San Juan de Dios. En tanto, otra opción más cercana al templo ronda los $14 millones.

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En Airbnb, los precios de los alojamientos más alejados del centro cuestan entre US$ 500 y 2.500 la noche. Mientras que las residencias estudiantiles frente a la basílica pueden costar hasta US$ 5.500.

Por su parte, el Municipio de Luján convocó a instituciones, organizaciones y particulares a ofrecer alojamiento y servicios durante la visita.

Centros de jubilados, sociedades de fomento, centros culturales y particulares con casas, quintas o departamentos disponibles pueden registrarse en servicios.lujan.gob.ar. El municipio verifica la identidad de los oferentes, pero el precio final queda sujeto al acuerdo entre las partes.

La agenda completa del papa León XIV en Argentina

León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre desde Uruguay, realizará actividades en Buenos Aires y Córdoba, y cerrará su visita de cuatro días con la misa en Luján el 11 de noviembre, antes de partir hacia Perú.

Domingo 8 de noviembre (Buenos Aires)

15.30: partida del vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Montevideo hacia Buenos Aires.



16.30: llegada prevista a Aeroparque.



17: visita al Monumento del General San Martín en Retiro.



17.20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.



17.50: encuentro con el presidente Javier Milei.



18.30: reunión con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre (Buenos Aires y Claypole) - Feriado Nacional

Por la mañana: visita a los trabajadores y pacientes del Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole.



11.30: misa abierta al público en el Monumento de los Españoles (Palermo).



Martes 10 de noviembre (Córdoba)

9: llegada a la Ciudad de Córdoba para mantener actividades pastorales y encuentros en la provincia.



Miércoles 11 de noviembre (Luján y Despedida)