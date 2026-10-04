Perú: de Lima a Machu Picchu, un viaje por la historia del Imperio Inca

Hay destinos que se conocen y otros que se sienten. Perú pertenece a esa segunda categoría: un país donde las huellas de antiguas civilizaciones aparecen entre calles coloniales, mercados, montañas y ciudades construidas a miles de metros de altura.

Viajes La Nueva propone descubrir parte de esa riqueza en un recorrido de ocho días que comienza en Lima y continúa por Cusco, el Valle Sagrado y Machu Picchu.

Lima, la puerta de entrada

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La aventura comenzará el domingo 4 de abril, con el vuelo desde Buenos Aires hacia Lima.

Después del desayuno, el recorrido permitirá acercarse al patrimonio histórico de la capital peruana, con una visita a la Plaza de Armas, la Catedral, el Palacio de Gobierno y el Palacio Torre Tagle.

La jornada continuará por Miraflores y San Isidro, dos de los barrios más reconocidos de Lima. Por la tarde habrá tiempo libre y la posibilidad de compartir un almuerzo con el grupo.

Al día siguiente llegará el momento de dejar Lima para viajar hacia Cusco.

Cusco, entre lo español y lo inca

El martes 6 de abril, un vuelo llevará al grupo desde Lima hasta Cusco, la antigua capital del Imperio Inca y una de las ciudades más emblemáticas de Perú.

La llegada estará acompañada por un traslado hasta el hotel y una tarde pensada para descansar y comenzar a adaptarse a la altura.

El miércoles será el turno de recorrer la ciudad. La excursión incluirá la Plaza de Armas y la Catedral, el Convento de Santo Domingo, levantado sobre el antiguo templo del Koricancha, y las ruinas de Kenko, Puca Pucará, Tambo Machay y Sacsayhuamán.

Después del almuerzo, habrá tiempo libre para seguir descubriendo Cusco por cuenta propia.

El Valle Sagrado y sus pueblos

El jueves comenzará una nueva etapa del recorrido. El grupo partirá hacia el Valle Sagrado, atravesando paisajes de montaña hasta llegar a Pisac.

Allí habrá tiempo para conocer su tradicional mercado, donde se encuentran artesanías y productos de la región.

El recorrido continuará hacia Ollantaytambo, una antigua ciudad y fortaleza inca, reconocida por sus templos y enormes terrazas construidas sobre la montaña.

La noche será en el Valle Sagrado.

Machu Picchu, el gran momento del viaje

El viernes llegará uno de los momentos más esperados: el viaje en tren hacia Machu Picchu.

La excursión permitirá recorrer la ciudadela inca, ubicada entre montañas y rodeada por un paisaje que se convirtió en una de las postales más reconocidas de Sudamérica.

Durante la visita se podrán conocer sus sectores agrícolas y urbanos, templos, plazas y otras construcciones que dan cuenta de la extraordinaria arquitectura de la civilización inca.

El almuerzo será en Sanctuary Lodge y, al finalizar el día, el grupo se alojará en Aguas Calientes.

La mañana siguiente quedará libre para disfrutar del lugar antes de emprender el regreso en tren hasta Ollantaytambo y continuar luego hacia Cusco.

Una experiencia acompañada

El programa incluye 7 noches de alojamiento, desayunos buffet diarios, dos almuerzos buffet y una cena, traslados, excursiones, entradas a los sitios incluidos en el itinerario y acompañamiento durante todo el viaje.

También contempla el tren Expedition, categoría Turista Superior, y asistencia médica al viajero Safe Travel Platinum.

Los alojamientos previstos son Hotel El Tambo 2, en Lima; Terra Andina Colonial Mansion, en Cusco; Hotel Tierra Viva, en el Valle Sagrado; y El Mapi Hotel, en Machu Picchu. Los hoteles serán confirmados 10 días antes del viaje.

El regreso comenzará el domingo 11 de abril, con vuelo desde Cusco hacia Lima y posterior conexión a Buenos Aires. La llegada está prevista para el lunes 12.

El valor del programa es de USD 2.200 por persona e incluye un equipaje de bodega de hasta 23 kilos y un equipaje de mano de hasta 10 kilos.

No están incluidos los gastos personales, bebidas, regalos, lavandería, servicios no mencionados ni propinas para guías y conductores.

Perú espera con una combinación difícil de olvidar: la historia de Lima, la energía de Cusco, los paisajes del Valle Sagrado y, como gran destino final, la misteriosa belleza de Machu Picchu.

Consultas y reservas: Rodríguez 55, Bahía Blanca. (0291) 459-0099 / 471-7260 ventas1@viajeslanueva.com