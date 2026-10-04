Bahía Blanca se prepara para el XII Torneo Bahiense de Scrabble

Bahía Blanca será sede del XII Torneo Bahiense de Scrabble, uno de los encuentros más esperados del calendario nacional. La competencia se desarrollará del sábado 10 al lunes 12 de octubre de 2026, en el Museo del Deporte, ubicado en Drago 45.

Organizado por el Club de Scrabble Bahía Blanca, el torneo ya cuenta con 55 jugadores inscriptos y reunirá a participantes de diferentes ciudades del país. El evento forma parte del circuito federal y fue declarado de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante.

"Estamos muy contentos de volver a recibir a jugadores de todo el país. Bahía Blanca tiene una comunidad de Scrabble activa y en crecimiento, y este torneo es una oportunidad para compartir, competir y seguir difundiendo el juego", señaló Adrián Balajovsky, integrante de la organización.

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Adrián Balajovsky

La competencia contará con dos modalidades. El torneo principal tendrá 15 partidas, mientras que la Copa Bahiense ofrecerá siete rondas y estará destinada especialmente a quienes se inician en la disciplina o prefieren una competencia más breve.

"Queremos que el torneo sea abierto y que puedan acercarse tanto los jugadores experimentados como quienes sienten curiosidad por conocer este deporte mental", explicó Balajovsky.

Con una estética inspirada en el Art Nouveau, característica de la ciudad, la organización recibe a los participantes bajo el lema: "Bienvenidos a la Capital Nacional del Scrabble Art Nouveau".

El Scrabble, más allá de ser un juego de palabras, es una disciplina que combina estrategia, vocabulario y agilidad mental. En cada partida, los jugadores construyen palabras sobre un tablero, sumando puntos según la complejidad y ubicación de las letras. Es un juego que apasiona a miles en todo el mundo y que, en Argentina, cuenta con una comunidad activa y creciente.

"Cada partida plantea un desafío diferente. Hay estrategia, concentración y también mucha camaradería", destacó Balajovsky.

La invitación está abierta para quienes quieran acercarse a presenciar el torneo, conocer a los jugadores y disfrutar de un fin de semana lleno de letras, desafíos y camaradería. Contacto para quienes deseen participar: Adrian Balajovsky al 291-5709999 y Luis Carestía, al 291-5717075. Contacto: Facebook / club de Scrabble Bahía Blanca - Instagram / scrabbleaas