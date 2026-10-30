Sebastián Scoccia: "La documentación que buscaban acá no existe"

Sebastián Scoccia, representante del Estudio Jurídico Scoccia, allanado esta mañana por una causa que investiga la presunta venta irregular de terrenos de Vialidad Nacional, aclaró que "buscaban información de un loteo equivocado".

El abogado explicó que Fideisa -una sociedad de desarrollos inmobiliarios que funciona en las mismas oficinas de 19 de Mayo y la avenida Alem- vendió distintos lotes en Altos de Lorenzi (Guardia Vieja, Rawson, Indiada y Los Naranjos), que limitaban con terrenos que había expropiado el organismo nacional.

"Los mismos vecinos compradores con título fueron ocupando las tierras y dicha ocupación fue unilateral y totalmente ajena a los titulares originarios, a Fideisa y a la escribanía", sostuvo Scoccia.

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"Ante la denuncia de Vialidad por esa usurpación, se presentó la Policía Federal a requerir información de cómo había sido dispuesta la venta de esas tierras y, aclarado el proceso de venta, se retiraron sin llevarse nada porque la documentación que buscaban acá no existe", dijo.

Scoccia remarcó que "Fideisa vendió terrenos ajenos a Vialidad" y que luego hubo gente (algunos serían los mismos compradores) que extendieron sus lotes hacia los fondos y habrían terminado cometiendo la usurpación.

"Al propio fiscal se le explicó con los planos lo que había pasado", informó.

La historia

Ese macizo, originariamente, era un loteo titularidad de una sucesión Lorenzi, que fue adquirido y escriturado por tres particulares en la totalidad de sus parcelas, indicó el abogado.

Al medio del loteo existían algunas parcelas que en 1960 fueron expropiadas por parte de Vialidad Nacional, con destino a una futura calle que nunca se hizo.

Posteriormente, esos dueños originarios vendieron lotes a terceros, con sus respectivas escrituras, salvo las expropiadas, ya que no eran de su titularidad.

"Esa expropiación estaba siendo usurpada por terceros ajenos al loteo y estaban generando riesgo y robos a las construcciones que se estaban haciendo en el sector y, asimismo, esa expropiación había quedado desafectada al uso de calle originariamente previsto, según averiguaciones de los titulares en Vialidad", explicó Scoccia.

"De hecho gran parte de la continuidad de esa supuesta calle hacia los barrios que dan para atrás del loteo se encuentra totalmente usurpada hace muchos años. Ante el riesgo de que dicha usurpación continuara creciendo por ajenos a ese barrio, y por los robos que se estaban generando, los mismos vecinos compradores con título fueron ocupándolas", detalló Scoccia.