Piden que los trabajos en el canal Maldonado se realicen durante las 24 horas

El Concejo Deliberante aprobó ayer un proyecto de resolución por el que le piden al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que los trabajos en la reconstrucción del canal Maldonado se realicen durante las 24 del día.

La iniciativa fue presentada por el concejal Martín Salaberry (Somos Bahía) y obtuvo los votos positivos de los diferentes bloques, a excepción de Fuerza Patria, que votó por la negativa.

En el proyecto se explica que la obra es esencial para "preservar la vida y los bienes de los bahienses" y que resulta imprescindible exigirle al gobierno bonaerense que se concreten esquemas de trabajo que permitan avances de día y de noche, en turnos de 8 horas sin interrupción.

Al mismo tiempo se le solicita al Municipio que gestione con Provincia la inmediata puesta en marcha de esa forma de trabajo y la provisión de máquinas y personal para no paralizar las tareas de reconstrucción

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Por último menciona que la construcción del canal demoró entre 3 y 4 años y que en la actualidad, "tras 19 meses de la inundación solo se han construido dos puentes que no están abiertos a la circulación vehicular".