Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Concejo Deliberante.

Piden que los trabajos en el canal Maldonado se realicen durante las 24 horas

La iniciativa fue aprobada ayer en la sesión territorial que se concretó en Villa Mitre

El Concejo Deliberante aprobó ayer un proyecto de resolución por el que le piden al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que los trabajos en la reconstrucción del canal Maldonado se realicen durante las 24 del día.

La iniciativa fue presentada por el concejal Martín Salaberry (Somos Bahía) y obtuvo los votos positivos de los diferentes bloques, a excepción de Fuerza Patria, que votó por la negativa.

Noticias Relacionadas

En el proyecto se explica que la obra es esencial para "preservar la vida y los bienes de los bahienses" y que resulta imprescindible exigirle al gobierno bonaerense que se concreten esquemas de trabajo que permitan avances de día y de noche, en turnos de 8 horas sin interrupción.

Al mismo tiempo se le solicita al Municipio que gestione con Provincia la inmediata puesta en marcha de esa forma de trabajo y la provisión de máquinas y personal para no paralizar las tareas de reconstrucción

Por último menciona que la construcción del canal demoró entre 3 y 4 años y que en la actualidad, "tras 19 meses de la inundación solo se han construido dos puentes que no están abiertos a la circulación vehicular".

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE