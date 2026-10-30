Cuatro marcas, una ciudad: el nuevo hito de Dietrich en Bahía

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Con la inauguración de un nuevo concesionario oficial Ducati, integrado al espacio de Audi, el Grupo Dietrich completó en la ciudad una propuesta que incluye Volkswagen, Audi, Ducati y Volkswagen Camiones y Buses.

Se trata de un hecho inédito en la Argentina y un motivo de orgullo para Bahía Blanca. El nuevo espacio cuenta con showroom exclusivo, servicio técnico especializado y toda la gama de motocicletas de la marca italiana.

Bahía Blanca acaba de sumar un nuevo capítulo a su historia comercial y empresarial. Con la inauguración del concesionario oficial Ducati en Hipólito Yrigoyen 4612, el Grupo Dietrich concretó un proyecto que trasciende la apertura de un nuevo punto de venta: convirtió a la ciudad en la primera del país en reunir, a través de un mismo concesionario, las cuatro marcas de Volkswagen Group: Volkswagen Autos, Audi, Ducati y Volkswagen Camiones y Buses.

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La novedad tiene un doble valor. Por un lado, representa la llegada de una marca internacional de motocicletas premium, con una fuerte identidad vinculada al diseño, la tecnología y la alta competencia. Por otro, posiciona a Bahía Blanca como un caso único dentro de la estructura comercial del grupo automotor alemán en la Argentina.

La inauguración reunió a directivos de Volkswagen Group Argentina, autoridades de Ducati y representantes del Grupo Dietrich, en un encuentro que permitió repasar el camino recorrido y las perspectivas de crecimiento de la marca en el sur bonaerense.

El evento contó con un panel de speakers conducido por el periodista Agustín Sagasti, con la participación de Conrado Wittstatt, director de Ducati Argentina; Mauro D’Annunzio, gerente Comercial de Ducati Argentina; Martín Massimino, director de Volkswagen Group Argentina; Hernán Dietrich, CEO del Grupo Dietrich; e Iván Prozorovich, accionista de Dietrich Bahía Blanca.

“Esto que está sucediendo en Bahía Blanca es un honor y un orgullo: contar con las cuatro marcas en la misma ciudad, algo único a nivel país, para que el ciudadano de Bahía y la región tenga a mano todo el abanico de movilidad que necesite”, destacó Hernán Dietrich, CEO del grupo empresario.

El desembarco de Volkswagen en Bahía Blanca comenzó en 2008, a partir del proyecto vinculado con el lanzamiento de Amarok. Posteriormente se incorporó Audi, luego Ducati y, en la víspera de esta inauguración, Volkswagen Camiones y Buses.

Un recorrido que, según explicó Dietrich, fue resultado de una combinación de estrategia, trabajo y oportunidades.

“A Bahía vinimos allá por 2008 gracias a Volkswagen por un proyecto puntual que fue el lanzamiento de Amarok. Y, merced a la transparencia que nos caracteriza, pudimos sumar a Audi y ahora a Ducati. Hemos trabajado mucho para que esas firmas desembarquen en Bahía”, señaló.

El empresario también puso el acento en el valor de sumar una marca con la trayectoria y el prestigio internacional de Ducati.

“No es algo menor contar con una marca tan prestigiosa en la ciudad. Todos sabemos lo que es su historia, lo que es la marca en sí y cómo se insertó en el mundo del deporte, con el MotoGP a la cabeza y con grandes posibilidades de ser campeón del mundo con Marc Márquez”.

Pero la propuesta no se limita a la comercialización de motocicletas. El nuevo espacio fue diseñado para trasladar la identidad de Ducati a una experiencia integral, que incluye asesoramiento, equipamiento, servicio técnico, garantía y repuestos originales.

Hernán Dietrich, CEO del grupo empresario

“Con este espacio sumamos una línea más a nuestro concepto de solución de movilidad y al ecosistema de marcas, que creemos que es lo que necesita nuestro cliente”, resumió Dietrich.

Un sueño que se convirtió en proyecto

Detrás de la llegada de Ducati a Bahía Blanca también hay una historia personal. Iván Prozorovich, accionista del Grupo Dietrich en la ciudad, reconoció que su pasión por las motocicletas fue uno de los principales motores para impulsar el proyecto.

“Para mí, que soy motoquero desde chico, es prácticamente un sueño cumplido tener Ducati en la concesionaria. No es sencillo que una firma como Ducati te elija como representante, lo cual nos llena de orgullo que así haya sido”, expresó.

Iván Prozorovich, accionista del Grupo Dietrich

El camino demandó aproximadamente un año de gestiones y trabajo conjunto con los responsables de Ducati Argentina.

«Arrancamos hace un año prácticamente a trabajar con Volkswagen, con Conrado y con Mauro para llevar adelante el proyecto de finalmente poner Ducati acá en Bahía. La expectativa es alta, porque queremos lograr imponer la marca en Bahía, en la zona y también en la Patagonia”, explicó Prozorovich.

La ubicación geográfica resulta estratégica: desde Bahía Blanca hacia el sur del país, el concesionario constituye el único representante oficial de Ducati, con excepción de Ushuaia, que cuenta con otro punto de atención.

El showroom dispone de aproximadamente 200 metros cuadrados y presenta toda la gama de motocicletas de la firma italiana. Entre los modelos disponibles se encuentran las Multistrada V2 y V4, DesertX, Streetfighter, Panigale y Scrambler, además de unidades de demostración para que los interesados puedan probarlas y una línea de indumentaria y accesorios oficiales.

La posventa es otro de los pilares de la propuesta.

“Queremos distinguirnos en ese aspecto, que incluye service, garantía y repuestos originales. Hasta ahora, quien quería subirse a una Ducati tenía que irse a Buenos Aires y hoy tiene la posibilidad de hacerlo en su propia ciudad”, remarcó Prozorovich.

Tecnología, innovación y competencia

Desde Ducati Argentina, la llegada a Bahía Blanca representa un paso importante en la expansión de su red comercial y de servicios. Mauro D'Annunzio, gerente comercial de la marca, destacó tanto el posicionamiento internacional de la compañía como el valor de contar con un socio local con experiencia en el mercado automotor.

La marca, fundada en 1926 en Bolonia, Italia, está celebrando su centenario, una trayectoria que construyó sobre la innovación tecnológica y una fuerte presencia en las principales competencias internacionales, especialmente MotoGP y Superbike.

“Ducati está celebrando su centenario, lo que habla de una trayectoria magnífica, que tomó mayor impulso con los logros deportivos, ya sea en el campeonato de Superbike, en el Off-Road y en el MotoGP, que por estas horas lo está liderando Marc Márquez”, señaló D'Annunzio.

En un mercado cada vez más competitivo, con la incorporación de nuevos fabricantes y el crecimiento de las marcas chinas, el directivo consideró que la diferenciación de Ducati pasa por la inversión tecnológica y la calidad de sus productos.

Mauro D'Annunzio, gerente comercial de Ducati Argentina

“Nosotros vemos positiva la llegada de nuevas marcas, porque el cliente tiene más opciones en el mercado y puede comparar la calidad de los productos. Y en eso Ducati tiene un gran diferencial”, sostuvo.

Para D'Annunzio, la apertura también tiene un significado particular por el perfil de quienes están al frente del emprendimiento.

“Es muy importante llegar al mercado de Bahía Blanca y la región. No solamente por hacerlo de la mano de un concesionario tan prestigioso y fuerte como el Grupo Dietrich, sino también por el impulso que Iván Prozorovich y su familia de motociclistas le van a dar al proyecto”.

Con esta incorporación, Ducati alcanza los diez concesionarios exclusivos con servicio técnico integrado en el país, ampliando su cobertura y acercando la marca a nuevos públicos.

Dos marcas, una misma filosofía

La integración de Ducati dentro de las instalaciones de Audi también responde a una decisión comercial y conceptual. Ambas compañías comparten valores asociados con la tecnología, la innovación, el diseño y la atención al cliente, además de formar parte del universo de marcas de Volkswagen Group.

Conrado Wittstatt, director de Ducati Argentina, explicó que la elección de Bahía Blanca y la convivencia de ambas marcas bajo un mismo techo permiten ofrecer una experiencia complementaria.

“Las marcas tienen muchos valores en común, como la tecnología, la innovación, el diseño y el cuidado del cliente. Aquí, en Audi Bahía Blanca, el cliente tendrá a su disposición las dos opciones, con todo el equipamiento y todo este conjunto de tecnología”, señaló.

La posibilidad de que los usuarios de automóviles Audi se acerquen al mundo de las motocicletas Ducati es, para el directivo, una consecuencia natural de esa afinidad.

“Absolutamente. No sólo me lo imagino, sino que ya es un hecho. Muchos usuarios de Audi, cuando entran a un concesionario Ducati se transforman inmediatamente en Ducatistas. Ambos usuarios son fanáticos del producto, que lo conocen en profundidad, y entonces hay que estar a la altura de esas exigencias”, afirmó.

En ese sentido, Wittstatt destacó el trabajo conjunto de las familias Dietrich y Prozorovich y la conformación del equipo local.

Conrado Wittstatt, director de Ducati Argentina

“Creemos que con equipos como los que conformamos acá en Bahía Blanca tenemos un equipazo para satisfacer esa demanda y estar a la altura de las circunstancias”.

La apertura del nuevo concesionario representa, en definitiva, mucho más que la llegada de una marca de motocicletas. Completa una estructura comercial que pocas ciudades pueden exhibir y que, en el caso de Bahía Blanca, reúne cuatro propuestas de movilidad bajo el paraguas de Volkswagen Group.

Para el Grupo Dietrich, significa consolidar más de una década y media de crecimiento en la ciudad. Para Ducati, ganar presencia en una región estratégica. Y para Bahía Blanca, sumar un reconocimiento particular: ser la primera ciudad argentina en contar con las cuatro marcas del grupo representadas por un mismo concesionario.