ABSA está trabajando en el sector de la Carrindanga

Aguas Bonaerenses informa que se trabaja en la reparación de una cañería de agua en el sector de La Carrindanga a la altura del Complejo Zibecchi del Club Liniers en Bahía Blanca.

La ejecución de las tareas afecta el servicio en los barrios Bosque Alto, PROCREAR (Las Magnolias), Campos de Alem, La Huella y los Mirasoles hasta su finalización.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias que cuiden las reservas domiciliarias y utilicen el recurso únicamente para hidratación y quehaceres impostergables hasta la normalización del suministro.

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Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.