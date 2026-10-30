Inhibidores de alarmas: robaron elementos de un vehículo en el macrocentro

Desconocidos utilizaron un inhibidor de alarma y sustrajeron varios elementos del interior de un automóvil estacionado en la zona del macrocentro.

El hecho se produjo anoche, alrededor de las 21 horas, en la zona de Castelli y Gorriti, cuando el damnificado dejó el rodado y se ausentó algunos minutos.

Cuando regresó advirtió el faltante de dinero en efectivo, documentación, tarjetas y hasta un par de anteojos recetados.

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Los robos con inhibidores de alarmas constituyen una modalidad delictiva en la que los delincuentes bloquean la señal de radiofrecuencia del control remoto del vehículo, impidiendo que este se cierre correctamente.

Aguardan que los damnificados se alejen del lugar para abrir las puertas y apoderarse de los objetos que encuentren.

Las autoridades aconsejan comprobar manualmente el cierre del rodado luego de activar el sistema y no dejar objetos de valor a la vista.