La arrestaron en el centro y en la comisaría le mordió un dedo a un policía

Una mujer fue arrestada anoche y acusada de provocar incidentes en la zona céntrica y de morder a un policía cuando fue trasladada a la comisaría Primera, informaron fuentes oficiales.

Desde la Policía Local indicaron que el procedimiento se desencadenó poco antes de las 21, en la zona de O`higgins al 100, luego de que la imputada -no se brindó la identidad- protagonizara una serie de incidentes abordando de manera hostil a personas que caminaban por el lugar.

Cuando los efectivos intentaron intervenir, la sospechosa opuso resistencia y finalmente fue aprehendida.

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Posteriormente fue trasladada a la comisaría Primera, donde, según señalaron, nuevamente comenzó a estar agresiva y le mordió un dedo de una mano a una oficial de policía.

Los voceros describieron que al mismo tiempo empezó a salivar a otros uniformados y a gritar que era portadora de VIH.

Finalmente fue imputada de los delitos desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad, quedando a disposición de la fiscalía de flagrancia.